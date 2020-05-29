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通姦是否除罪今揭曉！法律源自《大清律例》　違者最輕80大板...今最重囚1年

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲我國現行的通姦罪其實沿襲自清朝的《大清律例》。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

司法院大法官29日下午4點將針對《刑法》通姦罪違憲案作出解釋，很少人知道，多年來引起爭議的通姦罪，其實源於《大清律例》這部古早法典，當時通姦與妨害性自主、對未成年性交等罪並列為男女之間的不法行為，最大不同是，現在《刑法》規定通姦最多關1年，清朝則分行為情節要處以不同次數的仗刑，如果犯的是強姦罪，1個字「絞」。

《大清律例》從17世紀草創，一開始也是沿襲自明朝律法，後來幾經修訂到436條，從稅務、戶政到兵役全部包含在內，清末起義後，曾短暫被民國政府承襲，直到法制改革，分成民、刑等多部法律，現行《刑法》基本上就承襲了《大清律例》中的〈刑律〉，根據法務部2013年的1份有關通姦罪研究紀錄，通姦罪也是從《大清律例》沿襲而來。

《大清律例》〈刑律．犯姦篇〉一開始就寫著，「凡和姦杖80 有夫者杖90 刁姦者杖100」，而我國《刑法》最初草案明定「凡和姦有夫之婦，處4等刑以下有期徒刑，其相姦者，亦同」；1919年修正草案，首度把通姦罪放進「妨害婚姻及家庭罪章」，規定「有夫之婦與人通姦者，處2年以下有期徒刑。其相姦者，亦同」。1935年修正為現行的「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者，亦同」。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲古時候犯通姦罪的人要接受仗刑處罰，和現在最多判刑1年，實際上大多可易科罰金不同。（示意圖／翻攝自pixabay）

除了通姦罪之外，《大清律例》刑律．犯姦篇還有許多與「姦」有關的罪刑，包括「強姦者絞」、「姦幼女12歲以下者雖和同強論」，「京城內外拿獲窩娼…其租給房屋之房主初犯杖80徒2年」，在現行《刑法》中，這些罪刑分散在妨害風化等不同篇章，近年為避免法律條文夾帶強烈的性別歧視意味，已經修法用「妨害性自主」等字眼取代「姦」，一直沒變的「通姦罪」，則因除罪化議題持續在社會上成為議論話題。

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