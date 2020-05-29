通姦除罪化衝擊婚姻？司法院：韓國為例，通姦比例不增加

▲司法院秘書長林輝煌。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告我國「通姦除罪化」，即刻廢除刑法「通姦罪」。媒體質疑，是否會因此衝擊婚姻制度，但司法院秘書長林輝煌表示，韓國在2015年廢除通姦罪後，通姦的比例並不增加。另外對於通姦除罪化有悖於多數民意，林輝煌說，大法官所做的解釋本質上是司法權的行使，跟多數民意並不當然有很強的連結。

釋字791號解釋公布後，由林輝煌召開記者會，回答記者詢問。一開始就有人問，通姦除罪化後對於目前繫屬於法院中的案件，該如何處置。林輝煌翻出《刑事訴訟法》302條指出，「案件有左列情形之一者，應諭知免訴之判決：...四、犯罪後之法律已廢止其刑罰者。」所以法院需做出免訴判決。

記者詢問，通姦除罪化後是否會衝擊婚姻制度，林輝煌回應，「婚姻關係是否因此受到衝擊，我們從韓國的例子來看，韓國在2015年宣告通姦罪違憲後，他們通姦的比例並不因此增加。」似乎並無直接回答婚姻制度是否受衝擊的問題。

另外記者也問，多數民意不贊成廢除通姦罪，大法官的解釋背離民意。但林輝煌解釋，「大法官是本於憲法，保障人權所做的解釋，本質上是司法權的行使，跟多數民意並不當然有很強的連結。」

本次解釋一併宣告《刑事訴訟法》239條但書有關通姦罪「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」違憲，由於司法院為《刑事訴訟法》主管機關，媒體詢問司法院是否有後續的修法規劃。林輝煌表示，「司法院並沒有後續的處理規畫，我們完全尊重大法官的解釋，我們也尊重社會上相關的討論。」