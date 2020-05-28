快訊／通緝朱雪璋！砍斷「深海閻王」腳筋判6年落跑　抓捕時效40年

▲朱雪璋砍人腳筋被依重傷害判刑定讞。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋，4年前與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，卻在道館埋伏20多人砍斷王的腳筋，日前被依重傷害罪判刑6年定讞，隔天企圖搭機離台遭攔，台北地檢署21日收到法院卷宗後，指揮台北市大安分局拘提無著，28日正式發布通緝，時效40年。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與王毓霖早有嫌隙，因王毓霖在2016年1月間，將他在朱的道館前拍攝挖鼻孔、比中指照片PO在臉書上，朱心生不滿，相約當年2月間在道館比武切磋。

但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，持刀械朝王等3人猛砍，朱妻甚至在一旁用手機拍攝圍毆實況，還向朱男說「再砍一刀，算我的」，朱男隨即動刀砍斷王男腳筋。

全案經法院審理後，一審、二審都判朱和妻子各6年、5月，最高法院20日駁回上訴定讞，據瞭解，朱雪璋隔天就購買機票打算從桃園機場出境，因法院已註記他限制出境，朱闖關失敗。北檢21日下班時段收到公文通知，研判朱可能逃亡，發出拘票囑託警方將朱拘提到案未獲，28日正式發布通緝，時效40年。。

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