鐵口祭品文「通姦100%會除罪」　他無懸念：誰想淪為世界笑柄...鄉民卡爆

▲通姦除罪化的問題終於要解決了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對通姦除罪化，今（29）日下午4點將進行大法官釋憲，就有鄉民鐵口直斷「通姦100%會除罪」，並發出祭品文，表示若結果相反，就隨機發送400份雞排，甚至笑虧「通姦除罪在法界可說是基本常識，只有外行在看熱鬧！」

通姦除罪化爭議許久，今年3月底司法院也召開憲法法庭，進行言詞辯論，爭點提綱包含「《刑法》239條立法目的為何？」「其係為保障何種法益或基本權利而設？」「此限制或侵害人民何種基本權利？」「其審查基準為何？」「而處罰婚外性行為之手段，是否有助於所揭目的之達成？」「手段與目的間是否存有一定關聯性？」

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時隔近2個月，大法官將於今天下午4點宣示最後結果，而一早網上輿論炸鍋，就有網友在PTT發祭品文，直呼「先說結論，釋憲結果一定是通姦罪違憲，如果不是...本篇不論推噓，隨機發400份雞排，發滿為止。」

▲若結局相反，原po將發400份雞排。（圖／翻攝自PTT）

他表示，「釋憲結果不是違憲，大法官絕對會在法律界被笑一輩子，國外也會看，大法官不可能會想在他的同溫層成為世界的笑柄，通姦罪除罪議題在法界討論很久了，可以說是基本常識，在各先進國家絕大多數都除罪，只有鄉民還在那邊外行看熱鬧，殊不知這個議題超級沒爭議。」

po文一出，鄉民紛紛留言卡位，「我也這麼認為」、「鄉民一堆法盲，講不聽」、「那亂倫什麼時候會跟進」、「一堆87又開始滑坡了」、「一波7刷過去」、「除罪是指刑法，民法還是會處罰，除罪這個詞容易造成誤解」、「沒關係，機會從來不是鄉民的」。

值得一提的是，司法院大法官謝銘洋過去曾表示，通姦確實違背婚姻承諾，破壞家庭和諧，也構成民法上對配偶權的侵害，確實應該要受到非難，只是有很多作法，很多先進國家多是用民法手段來處理，包括高額的損害或精神賠償。

他認為，刑法上的處理最後多事處罰到第三者，因此刑罰應盡量不要涉入私域的家庭問題，「這些問題讓他們用民事處理就好。」



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