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通姦是否除罪？婦女新知推演4種可能　樂觀看：合憲機率最低

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▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲「通姦」是否有罪？大法官今（29）日下午釋憲。（示意圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

「通姦」是否有罪？大法官今（29）日下午4時將進行釋憲，未來通姦可能除罪，引發社會關注！婦女新知基金會推演4種可能，認為維持現狀的合憲機率最低；而最不樂見的情況，是只將《刑事訴訟法》第239條但書廢除，「這是表面性別平等，實際上是嚴重倒退！」

大法官今（29）日釋憲將針對兩部分，其一是《刑法》第239條通姦罪，對於「與配偶以外發生性關係者及第三者處1年以下徒刑」是否違憲；第二是《刑事訴訟法》第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」是否違憲，換句話說，此條但書表示元配可以對配偶撤告，只告小三、小王，這也是目前最受爭議的法條。

請繼續往下閱讀...

婦女新知基金會董事陳文葳接受《ETtoday新聞雲》電訪，對於大法官釋憲做了4種沙盤推演：

第一種情況是「通姦罪合憲」：也就是維持現狀，通姦依然有罪，但這是陳文葳認為最不可能的結果。如果大法官宣告合憲，她表示「會非常失望」，因為通姦罪美其名是為了保護婚姻和家庭，實際上毫無這樣的功能，反而有更多實際案例是因為這條罪的存在，讓家庭和婚姻更撕裂、破碎。

第二種情況是僅宣告《刑事訴訟法》第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」違憲，也就是將此但書廢除，換言之，將來元配無法僅針對配偶撤告，配偶及外遇者（包含小王、小三）都會被告，沒有例外。

陳文葳認為這個結果機率也不高，卻也是婦女新知和許多性別平等團體「最不樂見」的結果。她解釋，「這表面看似性別平等，其實更倒退」。在過往許多案例上，很多太太會對先生撤告，卻依然對小三提告；還有很多先生在發現太太外遇後，會堅持對太太和小王同時提告，因此女性成為通姦罪被告比例較多的一群，但通姦不可能只有單方面，這樣的法條成為不平等的武器。

她表示，若只將但書拿掉，表面上沒有性別不對等的問題，但只要通姦罪依然存在，這個結構沒有改變，很多婚姻在提告通姦罪的過程中，依然會走向撕裂及毀滅，女性也依然會是在通姦罪裡受害最多的族群，根本無法發揮通姦罪原意「保護婚姻及家庭」的功能。

第三種情況是，大法官從維護隱私權的角度出發，宣告通姦罪違憲。也就是說，國家到底有沒有權利去介入人與人之間的隱私關係？陳文葳認為這個結果機率很高，但大法官有沒有可能除了從隱私權之外，更勇於去觸碰性別平等的議題？

第四種情況，便是大法官不僅以隱私權角度出發，還提及了性別平等，宣告通姦罪違憲。陳文葳表示，婦女新知最樂見此結果，因為通姦罪不只無法保護婚姻和家庭，甚至可能反過來成為欺壓他人的武器。

她舉例，曾經有狼師對女學生性侵，想不到師母對該名受害的女學生提告通姦，讓該女被判賠30萬。還有一個案例，是一對智能失常的夫妻，由於妻子受到鄰居性侵，他人竟然建議丈夫對妻子提告通姦，藉此來保護妻子，根本是本末倒至。因為這種情況下，應該要協助妻子向對方提告性侵，而非以通姦罪來行表面保護，其實往往淪為保護男性戴綠帽自尊受損的工具。

陳文葳說，其實很多太太在發現丈夫外遇後，依然想維繫婚姻與家庭，但通姦罪無論是在蒐證過程、提告過程，都會造成更嚴重的撕裂。她再次提出質疑，「通姦罪根本毫無保護婚姻與家庭的功能。」

▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲你是否贊成「通姦罪」除罪？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

反對通姦除罪的一方表示，通姦罪廢除後，是否等於變相鼓勵外遇、小三、小王？而贊同通姦除罪化的團體也提到，「通姦除罪，並不等於認可與鼓勵通姦。」因為還有民法等法律來保障元配權益。而婚姻的層面還有很多，性忠貞並非唯一，若要處理好婚姻關係，還需要從更多面的角度來看，若只是陷入通姦的思維，很難真正處理好婚姻關係，更不可能好聚好散。

大法官今（29）日下午4時，將針對《刑法》第239條通姦罪、第二是《刑事訴訟法》第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」是否違憲，進行言詞辯論後宣示解釋。而婦女新知基金會也將聯合婦女救援基金會、台灣性別平等教育協會、台灣人權促進會、台灣同志諮詢熱線協會、人本教育基金會、拆框工作坊、波栗打開開等，在下午5點10分於司法院門口，召開記者會，回應大法官之釋憲結果。

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