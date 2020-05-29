通姦是否除罪　曾獻瑩「拜託不要」：只會讓小三小王越來越多

▲大法官今日將公布通姦除罪的釋憲案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者崔至雲／台北報導

通姦到底應不應該除罪？大法官今（29日）將公布通姦除罪的釋憲案。對此，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩強烈認為不應宣告違憲，「拜託大法官不要把通姦除罪啊！這是保護家庭、這是站受害者一邊的最後防線」，最後社會上的小三、小王只會越來越多，甚至當面跟原配嗆聲，導致「不被愛才是第三者」的現象出現。

隨著近來兩性平權趨勢下，通姦是否該除罪化再度引發熱議，大法官釋憲今日下午將宣布結果。但站在反對方的曾獻瑩激動表示，「如果通姦除罪了，再次證明大法官是統治者最好的朋友」，通姦罪現在是家庭中受害者的靠山，通姦除罪了受害者如何伸張正義？通姦除罪了只會上小三小王越來越多！「拜託大法官不要把通姦除罪啊！」

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曾獻瑩嚴肅指出，這就是國家亂象啊！台灣15位大法官裏有11位是總統蔡英文提名的，意識型態及政治傾向是否能中立？是否能不為自己未來的仕途考慮？答案可能很明顯，通姦除罪這麼重要的事情，卻沒有經過全國民眾討論，這是違反民主社會！這是獨裁！直接把人民的法律剝奪掉！

曾獻瑩最後無奈指出，他還是抱持著一絲絲希望，希望民國91年大法官針對通姦罪作出的解釋：「婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度性保障。婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度之存續與圓滿，自得制定相關規範，約束夫妻雙方互負忠誠義務。」能夠延續下去，大家等著看釋憲結果吧！