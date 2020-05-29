通姦除罪化釋憲…台大教授PO文「我無法抗拒誘惑」！學生笑翻：帳號又被盜？

▲婦女團體呼籲憲法法庭勿將通姦除罪化。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者莊智勝／台北報導

通姦除罪化將於今（29日）下午進行大法官釋憲，除了PTT鄉民發起祭品文「雞排大戰」外，台大法律系教授李茂生也在臉書大玩反串，惡搞PO文直呼「千萬不要廢除通姦罪啊，我會無法抗拒誘惑的！」令學生看紛紛大笑「老師帳號又被盜了嗎？」

通姦除罪化爭議已久，此次除了聲請大法官釋憲的11位法官外，基層檢察官也認為，不需要為了偵辦家務事而浪費大量人力，更何況在法律「告訴不可分」的大原則下，《刑事訴訟法》第239條但書卻又特別規定「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」，元配可獲得撤告、第三者卻得獨自面對刑罰，實在不公。

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大法官將於29日下午4時進行釋憲，但全台輿論一早就討論得沸沸揚揚，PTT更有鄉民發出祭品文，鐵口直斷「結果一定是通姦罪違憲，如果不是，不論推噓，隨機發放400份雞排，發滿為止！」

此外，台大法律系教授李茂生還在臉書玩起反串哏，PO文直言「千萬不要廢除通姦罪啊，廢了以後，我會無法抗拒誘惑的，所有人的婚姻道德都是靠刑法撐起來的！」該則貼文一出，學生紛紛大笑，「想看老師如何無法抗拒誘惑」、「師母看到這句怎麼反應」、「老師放心，我們只要安好太座就好」、「老師帳號又被盜了嗎」、「老師你不要每次反串都那麼認真啦！」

▼ 台大法律系教授李茂生。（圖／記者崔至雲攝）