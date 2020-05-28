台港青年雨中撐香港！喊話教育部：盡速讓港生來台復學

▲台港青年雨中撐港生，喊話教育部。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中國人大今（28日）預計將通過「港版國安法」，在台灣的香港學生和台灣多個青年學生團體上午在香港經貿辦事處前召開記者會呼籲教育部，不要再用防疫的理由，讓港生遲遲無法返台就學，應以專案方式處理，並高喊「防疫當前、也要上學」。

香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會與多個青年學生團體，今前往香港經貿辦事處呼喊著「庇護機制明確落實」等口號。台灣青年民主協會理事吳奕柔提到青年學生的訴求，認為教育部應在平衡疫情考量的情況下，儘速透過各種專案方式，讓港生可以在下學期盡快來到台灣復學，教育部應該為香港學生超前部署。

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▲陳維聰謝謝台灣透過各種方式繼續撐香港，給予協助。（圖／記者許展溢攝）



文化大學候任學生會會長、同時也是在台港生的陳維聰說，若促使港生來台，那是面臨到黑暗環境，面對選擇時已有不同考量。至於國安法通過，是否憂心香港教育受到影響？陳維聰說，其實從2、3年前就已經可以看到香港中學，針對歷史題目開始出現爭議。

香港邊城青年Justine表示，國安法恐怕會讓香港青年承受許多問題，台灣公民和學生團體自去年九月提出「台港學生共患難，我們一起上學去」的訴求，就是希望台灣政府可以保障在台港生的受教權，保護選擇來台灣作為其孕育學術思想的香港青年。



台灣學生聯合會秘書長黃彥誠指出，香港學生的堅毅與勇氣感動了台灣同學，自去年6月12日第一枚催淚彈在立法會外發射後，台灣許多大學學生會，紛紛在期末考前夕在校內舉辦集會聲援，9月開學後連儂牆更在各校遍地開花。黃彥誠提到，去年開學前後有多位在台港生因被捕、起訴而無法回台上課，當時台學聯也曾向陸委會陳情，並在929台港大遊行中納入「港台同學，齊上齊落」的訴求，也呼籲政府部門在防疫條件允許下，應儘速讓香港學生來台復學。

▲黃彥誠呼籲，政府部門在防疫條件允許下，應儘速讓香港學生來台復學。（圖／記者許展溢攝）



陳維聰特別謝謝台灣透過各種方式繼續撐香港，給予協助。但他無奈的說，香港未來還是要由香港人自己決定，只能走上街頭追求屬於港人的自由，自己即便身處台灣可是心一直都與香港手足同在。針對台灣政府對港人的人道救援，吳奕柔表示，希望總統蔡英文能承諾未來將為港人進行人道救援的行動專案，且真正的落實，積極接起現在許多由民間團體承擔的安置救援工作，透過政府跨部會的協力合作，更完善化對港人的庇護機制。

青年團體們幾度高喊「防疫當前，也要上學」、「庇護機制，明確落實」。最後強烈呼籲教育部在平衡防疫考量下，盡速讓香港學生來台復學，要求台灣政府立即明確落實庇護機制。

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