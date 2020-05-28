3千港生無法回台復學！　教育部：將研商相關方案協助

▲教育部表示，將和相關部會持續聯繫，共同研商相關方案予以協助。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

中國人大今（28日）預計將通過「港版國安法」，在台灣的香港學生和台灣多個青年學生團體上午在香港經貿辦事處前召開記者會呼籲教育部，應趕快以專案方式讓港生回台復學。教育部表示，將和相關部會持續聯繫，共同研商相關方案予以協助。

根據教育部提供資料，港澳生是台灣境外學生來源前幾名之地區，以108 學年度港澳學生共計10677 人，其中香港學生6824人，澳門學生3853人。依據海外聯招會統計，109年港生報考我國學校3921人，比去年2419人成長62％。

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青年團體認為，目前還有3千多名港生無法回台，教育部應在平衡疫情考量的情況下，儘速透過各種專案方式，讓港生可以在下學期盡快來到台灣復學，為香港學生超前部署。教育部指出，在配合中央流行疫情指揮中心境管政策，及可充分滿足防疫需求之前提下，將盡力協助境外生來台就讀。

▲台港青年喊話教育部，盡快讓港生回台就學。（圖／記者許展溢攝）



教育部說明，對於港生來台復學，已請各大學針對相關防疫工作規劃準備，包括盤點各大學境外生居家檢疫量能。目標在各大學能充分配合防疫需求與提供充足居家檢疫量能之前提下，有序讓境外生在完成嚴謹防疫程序後在台就讀。

另外，教育部提到，因應香港情勢發展，協助及鼓勵港澳學生來台，已於108 年12月推動「在港學生來台入學及轉學試辦計畫」。目前聯招報名均已截止，各校單招生刻正辦理中，未來港澳生如仍有來台就學需求，將延續辦理。教育部強調，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來台就學。因應香港後續情勢發展，將與大陸委員會等相關部會持續聯繫，共同研商相關方案予以協助。

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