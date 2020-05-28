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逃離香港／台幣5萬租獨棟別墅　港青移居清邁樂喊：擺脫一世樓奴

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▲▼ 港人逃難 。（圖／香港01授權使用）

▲70後港人Carlo 。（圖／香港01授權使用，請勿轉載，下同）

本報訊

70後港人Carlo到清邁旅遊，就決定將來在這裏退休。更與幾位志同道合的中年好友，買了兩片土地建立一條香港村，買家買地後可以隨自己喜好建設大屋、小店。「清邁好多樓，但要看你想不想住，又或者想不想融入到社區。如果有香港人社區，互助形式參與，就是我很想做的事。」

他說。大灣區有看樓團，一天一口氣地跑幾個樓盤的示範單位。但Carlo的香港村，現在只是一片稻田，沒什麼好看，就辦清邁生活考察團，帶香港人逛清邁的大街小巷，因為買家就是將來的鄰居，「希望他們是真的喜歡清邁的生活。」

▲▼ 港人逃難 。（圖／香港01授權使用）

▲Carlo位於清邁San Kamphaeng的獨立別墅。

Carlo現在有一半時間都在當地生活，並在Facebook上開設「清邁優質生活」專頁。他有朋友未到過清邁，說：「唉，香港人住那些幾百呎的單位，來這裡看到三千呎的屋子，肯定口水都流出來了，這些是不是就代表著優質生活？」Carlo回答：「不是啊，清邁的優質生活在於人、環境、品味。」香港人常說要找回生活，其實是什麼？

「移民」這個概念有點過時，東南亞國家近年都在推廣「長宿旅遊」，吸引全球退休人士。例如泰國政府採取積極態度，除了為50歲以上的外國退休人士提供一年簽證外，在2002年更同意成立有限公司Thai Longstay Management Company Limited，向日本、英、美、法等21個國家推廣長宿旅遊。2015年啟動Cooperative Centre for Long Stay Tourism，吸引日本長宿遊客。

▲▼ 港人逃難 。（圖／香港01授權使用）

逛市集。

香港人Carlo在清邁開展半退休生活，也計劃不久將來於清邁退休，「我不是要移民清邁，我也常跟朋友說不要移民，不要和香港切割。香港是我們的家，清邁是我們的後花園。」他打算一年中有七個月的時間於清邁居住。「現在這麼多廉價機票，非常方便，移民不像幾十年前那樣，去了就不能回頭了。」

泰國宜居是不容置疑。美國《國際生活》月刊曾根據房價、生活成本、老年人特殊福利、對外來人口接受程度、娛樂設施、醫療水平、基礎設施和氣候環境八大指標，來評估全球城市的退休宜居程度。滿分100分，泰國的每項得分都在80分以上。

而清邁的生活成本，比曼谷更要低。Carlo：「在香港做了一世樓奴，來到這裡你不用再憂慮。」他舉一個例，如果在香港擁有一個500呎的物業，將其出租，$14,000港元的租金就足夠在清邁一個月的生活費，而且綽綽有餘。「清邁好多家庭都賺不到一萬四千元。」以Carlo位於清邁San Kamphaeng的4,000呎獨立別墅為例，擁有私人泳池和花園，距離市中心約20分鐘車程，每月租金僅為45,000泰銖（$12,000港元）；每月聘請兩次家務助理的費用，僅500泰珠（$120港元），連同泳池清潔、剪草等管理雜費，每月花費合共$1,200港元左右。

▲▼ 港人逃難 。（圖／香港01授權使用）

▲泰國醫療水平享負盛名 。

退休人士固然關心當地醫療質素。縱然外地人不能享用泰國的退休、醫療保障，但泰國的私營醫療水平很高。「基本上泰國的私家醫院是為移居的外地人而設。」我們去參觀位於清邁市中心的Chiangmai Ram Hospital，隸屬泰國權威醫療機構——蘭坎亨集團（Ramkhamhaeng Group)，是達到國際最高衛生標準。幾幢大樓提供從健康中心、健身院、醫院一條龍服務。

記者到醫院就診，剛進醫院，便有人前來問：「你是否中國遊客？你要什麼語言翻譯嗎？」這所醫院從護士到醫生，都有一定英語水平，而且配備了專門為外國病患準備的病房，同時還有漢、英、法、德、緬甸語等翻譯。一般門診，四天藥的處方約400港元，與香港價錢相約。Carlo：「手術費用大約是香港的一半，但已是香港養和、法國醫院的質素。」

Carlo說：「硬件上還是其次。」清邁的魅力，在其生活態度。Carlo相約我們在他家附近一間河邊餐廳見面。十二月的清邁真好，早上的陽光温柔、有風，餐廳有一個大陽台，客人席地而坐，旁邊就是一條翠綠的天然河流。各人點了一碗魚蛋河粉，湯清甜濃香而不油膩，河粉細滑卻煙韌。不過，我們下單時是店裡唯一的客人，這碗魚蛋河卻讓我們等了45分鐘。

若在香港，5分鐘的時間就能上菜了。「因為這裡不會有人早餐只吃15分鐘，吃個早餐都要一至兩小時。」香港人推崇慢活，還是要一點時間適應。點一杯牛油果奶昔，像喜茶要等上半小時。Carlo又舉了一個例，呼叫女服務員下單，她原本在收拾桌面，「她不會理你，會向你微笑，慢慢收拾好桌面再來幫你點餐。」有時候，他催促泰國的員工做事，員工卻不會因此打亂工作次序，反會說：「你信我啦！」

Carlo笑言只有5%的香港人適合來清邁生活，因為「你是不是真的能接受這種慢生活？」Carlo說：「如果我們把香港生活方式、壓力，複製過來這裡生活，那為什麼我要來清邁？」放假時，他喜歡在河邊的餐廳發呆四至五小時。「餐廳是很漂亮，但其實就像香港茶餐廳一樣普遍。類似的餐廳還有很多。」

11月時清邁的水燈節，Carlo與朋友晚上想到河邊餐廳，等待市中心的人放水燈，隨河下流。「我們去到才知道是包場，原本餐廳是6點關門，老闆專門為了我們開的，還替我們做了幾個水燈。」，「我是喜歡這裡的人……所以，香港人不要將原本那種煩、躁、焦急的負能量帶來這裡。」

▲▼ 港人逃難 。（圖／香港01授權使用）

▲Carlo認為清邁的優質生活，不在於硬件上，而是人情味和環境。

Carlo說從小到現在，都沒有離開過大埔。他喜歡大埔有山有海，隨時隨地能上八仙嶺、九龍坑山，又有海濱公園跑步，位於新界，交通卻不像西貢的不便。而清邁，就是一個很大很大的大埔。清邁有很多山嶺，也是越野單車比賽的熱門地；假日可以自駕遊到附近的拜縣、清萊，有騎馬場、有牛羊的咖啡店，也會行山去看雲海，「這裡有温泉，是温泉河，熱流從山上而下。你有沒有試過在河裡面泡溫泉？黃昏氣溫降低，泡著溫泉很舒服。你會覺得這是完整的生活。」

「人生上半場我是事業型，做很多事情，很大壓力，不是大公司都不做。」在香港銀行工作多年，還要是最「神憎鬼厭」的部門，負責銀行的開支控制，簡言之，裁員！炒人數字成為自己的業績，同事們都避之則吉。直至他忍出病來，決定離場，「40歲以後的人生不應這樣。」職場打滾至40歲，才發現最渴望的不是錢，「我發現出來社會工作後，折磨我生命、家庭、健康最多的就是工作。」相反，清邁人是不會為工作而忘記家人。「如果我在別的地方，再追求香港的生活、再向錢看的話，我的人生就完了。」

他說過，財務目標以年賺5%比定期回報稍高便達標了。遊玩之餘，他閒時接觸泰北的孤兒。「有次跟清邁朋友吃飯，在飯店外看見很多老人家帶著6、7歲的小朋友出來行乞，朋友告訴我，這裡有很多泰北的孤兒和難民兒童。而且因為缺乏教育，性知識不足，很多青年人13、14歲便生育，將小朋友給老人家照顧，對老人家造成好多壓力。」

後來，朋友帶他到一所寺廟內，裡面有很多床位，收留300多名的孤兒，他們都由5位僧侶照顧，「但其實只是提供伙食，沒有接受好的教育，令年輕人的問題惡性循環」，「好多緬甸的年輕人都是隻身來到清邁。我有一個泰國同事的丈夫是緬甸人，13歲來到這裡，幸於教會寄養，才能接受教育。」現在清邁很多緬甸難民兒童未能進到清邁本地學校。Carlo指香港村第三期的計劃有更大空間，希望三年後能建一所學校為孤兒助學。

Carlo喜歡清邁，除了因為這裡可以尋回生活，大概還因找到使命。回歸到移民的問題上，去或留，其實是理智與情感的選擇。清邁，有生活的空間，是香港從來都沒有，又正如香港沒有可能回到那個樓不是奢侈品的時代。留下來的人，大概是情感的不捨，或現實環境不許可。香港中文大學香港亞太研究所最近發表調查報告，有3成港人有移民念頭，在18至30歲的年輕組別，更有51%受訪者欲移居，證明了香港人在精神上早已出走了，形而上我們都是異鄉人。而所謂的長期居留或移民，根本上就是出走，沒有兩樣，而分別只在於身份認同上。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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