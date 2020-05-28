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逃離香港／他到清邁當「數位遊牧族」　公司營運成本省一半

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▲▼ 港人逃難。（圖／香港01授權使用）

▲香港人John兩年前定居清邁。（圖／香港01授權使用，請勿轉載，下同）

本報訊

港人John兩年前便決定出走，到泰國清邁定居。他甘願放棄投資銀行高薪糧準工作，從直銷學習社交媒體，向社交媒體推廣公司老闆自薦，更建立自己的頻道，兩年前到清邁定居，更成功游說老闆把公司業務轉移清邁，「我覺得生活有時間和自主權，比錢更重要。」

清邁因物價低、慢活，被評為最受數位游牧（Digital Nomad）歡迎的城市。John說，清邁大部份的數位遊牧，都是畢業不久的年輕人，然而，香港Digtal nomad仍是少數。

2007年美國專欄作家提出年輕人不滿單一職業的生活模式成為「Slashie」（斜桿族），Slash這個概念及至這兩年才在香港漸見普遍。然而，西方社會有更多年輕人推崇「Digital Nomad」（數位遊牧）的生活模式，意思是旅居中透過網路賺錢維生的族群，簡言之，不受地區所限，邊旅行邊賺錢。其實早於80年代已有人提出數位遊牧這個概念，但直至如今網路發展迅速，Whatapp、Facebook、Twitter、Skype、Periscope等等社交媒體出現，數位遊牧的概念才得以普及。

如今有網上公司將全球城市的生活物價、快樂指數、社區配套、鄰里關係、生活質素等等指標進行比較，得出各城市「Nomad Score」遊牧指數並公佈排行榜。根據今日Nomadlist.com的排行榜，峇里排行榜首，清邁排行第三。另外，根據《CNN》報導，一位過去三年於不同城市工作的荷蘭程式設計員Pieter Levels，他於2014年開始「遊牧名單」，綜合遊牧民族得出十大最適合數位遊牧的地方，清邁排行榜首，但香港竟能也排行第八。

▲▼ 港人逃難。（圖／香港01授權使用）

▲年輕人有更多自由時間。

採訪那天，John向我們推介他喜歡的餐廳Redbox Thailand，Fine Dining質素，每人盛惠僅$300-$400港元。至於地道的小餐館，一盤炒河粉，大約只是$10至$20港元。John說：「在這裡，大約二千至三千（港元）租金，就能租六百平方呎的單位。」記者數算一下，說：「就是我寫一份2000多字的freelance稿，就夠交一個月租。」

隨行兩位攝影同事聽完，我們雙視而笑，生命露出曙光。John續言：「打工雖然有即時收入，但其實好危險，如果你被挖角，但原來生產量是一倍，你肯不肯？」John當年在酒店業工作九年跳往投資銀行，高薪糧準，絕對是港人夢寐以求，卻相應付出：「在投資銀行工作，每天工時15小時，「去到一個身心疲累的職位，不知道自己想做什麼。」於是，他在投資銀行工作一年便辭職，無非是香港人聽得耳膩的原因：「工字不出頭。」

他隨後去了一間美國直銷公司代理抗衰老產品，變相由打工仔變成自僱人士。John：「當時我看到兩樣東西，一是自主權。二是被動收入。」改變的第一步總是舉步為艱，雖說時下裸辭成風，那調查報告中聲稱有移民念頭的三成受訪港人，有多少會付諸實行？他說：「當時我想，不嘗試，就一定沒有改變。」放棄全職看似失去安穩，但John卻認為一份安穩職業讓人失去危機感，「主動收入，就是打工仔，做的時候有薪資領，但手停口停。如果公司關門，隨時兩三個月找不到工作，不是更令人害怕嗎？」

直銷，只是創業的第一步。要開展數位遊牧的生活，先要與社交媒體混熟。而直銷，其實就是建立客戶群、團隊、人際關係網絡的建立，「社交媒體其實也是一件事，只是由線下變成線上。」他後來認識一位企業家，對方想創立社交媒體公司，John自薦加入，同時在Periscope上建立自己的頻道。工作兩年，因John的太太是清邁人，二人決定到清邁定居，John眼見公司運作以網上為主，不受地區所限，大膽向老闆提出：「不如試下將大部份業務搬至清邁？」老闆與員工講求一個「信」字：「你能兼顧就行。」

▲▼ 港人逃難。（圖／香港01授權使用）

▲John相約一位來自印度的Digital Nomad洽談工作。

「清邁的營運成本比香港低三份一至一半。」以辦公室為例，John租用的共享工作空間Punspace，每人每月租金僅為$700至$800港元，John的公司只有兩位全職員工，辦公室的費用僅約$1400港元。很多工作項目選擇外包，價錢僅為香港一半的薪酬。「在清邁，最大的投資就是時間。」例如在香港以數萬元聘請freelancer製作短片，若成品不理想，已沒有閒餘的資金再聘請另一團隊，相比之下，或許清邁人才參差，「但做得不好，你還有資金再請另外一個。清邁的好處是經營成本低，容許你有更多時間嘗試，失敗，再嘗試，失敗再嘗試，以初創公司的立場而言，是不錯的選擇。」

但初創公司而言，香港經濟環境不是更有利嗎？就營商環境而言，別說清邁，泰國的經濟體系與香港根本是差天共地。根據《IMD世界人才報告》，香港排行第18位，而泰國則排行第47位。據《2018年全球營商報告》，泰國排行第26位，香港雖有回落，仍然排行第5位。

▲▼ 港人逃難。（圖／香港01授權使用）

▲John租用的共享工作空間Punspace。

然而，John認為香港經濟體系成熟，適合較成熟的企業。但泰國因經營成本低，更適合起步創業的個體戶。他說：「其實香港成本貴，初創第一年是最難捱，前面3年沒有錢賺，要好有辦法將營運開支減到最低，香港環境的難處，是找freelance都貴。香港的與時間競賽，每分每秒都在花錢。」John停一停，續指：「所以，如果你想創業需要一個空間，要時間去做，想降低生活成本和經常性開支，清邁是一個很好的地方，讓你了解和探索，有什麼機會可以發展。」

去年初泰國政府推出優才計劃「Smart Visa」吸納世界各地專才，但門檻甚高，「適合大企業聘請專業技術人員。」而大部份數位遊牧都是個體戶，都是以旅遊簽證出入泰國境內以達致長期居留。」

John：「我認為這裡最獨特的文化，是大家很開放去認識新朋友，變相更容易尋找合作伙伴。另外有網上平台很樂意推薦他們曾合作的伙伴。我認為在這個環境做任何計劃，都較香港容易。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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