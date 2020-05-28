反對港版國安法！　何韻詩稱被列「噤聲名單」：現在是戰爭

▲香港藝文界反對港版國安法記者會。（圖／翻攝自YouTube／香江望神州，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸全國人大28日下午3時將表決港版國安法。香港藝文界也召開記者會，擔心港版國安法若通過，之後在創作、言論、表達和生存的空間會被壓縮，希望港區人大代表團團長馬逢國可以投下反對票。

記者會現場掛著「黑雲壓頂，仍堅拒沉黑」布條，港星何韻詩、黃耀明、導演舒琪出席。何韻詩表示，自己大概某張在噤聲黑名單上，但在港版國安法案通過之前，現在大概是最後的機會站出來了。

何韻詩也指出，對於現在的香港而言「現在就是戰爭」，國際社會已注意到香港的情況，也陸續發聲協助，因為他們也知道這終究會影響到他們。

香港藝文界曾發出聯合聲名指出「深表震驚、憂慮和憤怒」。震驚是因為新冠肺炎疫情還未過去，香港還在復紓，但中央出重手，一錘定音，甚有「快刀斬亂麻」之味。

而再來是「憂慮」，「是因為從事創作和表演的我們，嚴重質疑「港版國安法」通過後還剩多少創作、言論、表達和生存的空間？」到國外參展是否會被視為串連外國勢力？形容角色穿著「台灣風」是否會違反一中？擔心這些會影響日後創作者創作自由。

憤怒，「是因為一條覆蓋全港700多萬人和影響如斯深遠的法例，竟可以完全繞過立法會、在全不諮詢香港人的情況下，以5個工作天的時間在北京『討論』和表決，實在有違文明的常理！」

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