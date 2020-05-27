振興券花1千領3千　柯文哲批：脫褲子放屁

▲柯文哲赴議會針對追加減預算報告。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

振興券預計近期要拍板，傳出將採每人只要付1千元才能拿3千元振興券，卻引發外界質疑，「為何不直接發2千元？」對此，台北市長柯文哲27日下午赴議會報告，被問及此議題直說「脫褲子放屁」，怎麼那麼複雜？

鍾沛君詢問花1千領3千振興券政策，為什麼不直接發2千元？柯文哲先是抓頭大笑，接著複誦問題後直說，「好問題」。鍾沛君追問，是否政府有「消費券情結」？柯文哲答稱，「你這樣一講，對啦，不過這樣講太粗俗，脫褲子放屁啦，怎麼那麼複雜？」

鍾沛君認為，最好的方法，就是錢到手了就去花，6月上線沒辦法，要等到7月，政府講了一句廢話，說累積期待到時候就會增加意願，只見柯文哲邊笑邊聽質詢，鍾沛君問「市長你是不是覺得很好笑，我看你現在連笑了三次？」柯文哲笑稱，「這個聽起來是一個很奇怪的理由」。

鍾沛君接著好奇，有沒有領消費券？記得買什麼嗎？柯文哲稱自己好像沒有領。至於今年花1千領3千會去領嗎？柯文哲說，一定被夫人陳佩琪收去，一定看不到。鍾沛君追問，要買什麼嗎？政府說等待愈久消費力愈高？柯文哲則說，「沒有」。

鍾沛君批評，「代表邏輯不通嘛」，能夠發到民眾手上是愈快愈好，繼續等待只是浪費空轉，遺憾政策往這個方向前進，可以預料接下來北市會分發到不少冗事。