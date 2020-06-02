沈榮津解釋振興券創造1千億效益：有店家加碼買一送一優惠

▲沈榮津出席2日紓困記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院推出的「振興券」將在7月15日正式上路，完整使用方法正式出爐，根據規劃民眾可透過四大管道進行預購，在刷卡方面更規劃只要刷卡超過3000元，直接退2000元。經濟部長沈榮津2日在記者會上解釋「創造1千億效益」的由來，並透露店家如何把振興券兌換成錢。

沈榮津表示，振興券自7/1開放數位綁定及紙本券預購申請，7/15開始使用至12/31。談到民眾的購買，沈榮津表示，振興券採多元「3加1」讓國人自由選擇，譬如數位消費工具上，當你消費滿3千就回饋2千；使用行動支付，滿額3千直接轉2千進APP帳戶；電子票證則是消費滿3千以後 可以到超商回存2千；信用卡方面，隔月帳單會直接扣掉2千元；使用紙本3倍券，則是7/1起透過健保卡在超商網站預購，這就是比照口罩實名制模式，7/15可以到郵局購買，然後500元有4張、200元則是4張。

對於店家收振興券以後，如何兌換？沈榮津指出，如果是有開統編店家，可直接到郵局、銀行兌換，最後會匯入店家、企業或負責人帳戶；如果是無統編店家，就是委託有統編的商圈、夜市管委會或自治會等單位，到郵局、銀行兌換，兌換以後匯入宿帳戶後，再由這些單位來給店家 。

在創造1千億的部分，沈榮津解釋，人民的一千塊跟政府的兩千跨，「這樣就有所謂三千塊，一千就變成三千，三千了以後到了然後到平台業者」，他們就會加碼回饋打八折，「八折以後，到了店家這邊，這個三千就變成3750」，3750以後，店家會再打八折促銷，變成4687元。這些2359萬國民同胞再加上15萬 再乘上4687元，效果就是1112億，就是所謂效果一千億。

沈榮津針對刺激經濟表示，人民一千元、政府兩千元，這樣就三千元，最近跟平台支付業者，他們也願意響應政策，加碼回饋一千，「這樣就人民一千、政府兩千、平台一千，這樣就四千」，而有的店家說要加碼一倍、買一送一，所以四千就變八千，這就是好刺激經濟。