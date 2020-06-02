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「1千換3千」振興券7月發放　侯友宜：要符合3大原則

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記者羅婉庭／新北報導

針對中央推出「消費1,000元即可獲得3,000元振興券」，新北市長侯友宜2日指出，「簡單、快速、有效」三大原則，且及時發放給民眾，在疫情紓緩後振興經濟能及時起步是最重要目標，過程中一定有很多不同的意見，只要中央快速決定，符合三大原則，中央和地方就配合一起推動。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（資／記者呂佳賢攝）

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議，在規模方面也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。行政院預計於六月初公佈，七月暑假上路。

至於有民眾認為發現金比較有效率，侯友宜指出，發現金的方式最簡單、快速有效，但整體評估還是由中央財政以及相關單位做整體性評估，這部分中央必然有完整思考，也請中央多多考量民眾心聲，不過中央目標訂了，中央地方就全力合作。

侯友宜上午前往蘆洲區公所關心工作人員，他告訴基層，希望月底前全力做好紓困專案，並和中央一起做好振興方案。中央與地方一定要全心全力合作，新北這段時間給的間著中央大不份都有採那，尤其現階段最重要的拚振興，讓全台灣經濟得到復甦，是最重要的。

侯友宜說，從防疫、紓困到振興經濟都是需要中央地方齊力合作，第一線基層區公所員工這段期間不分平假日、不眠不休加班處理紓困申請，將近一個月時間內，已經受理6.7萬件、核發7億8千萬，核定率高達99.8％，是全國最高效率、最高金額，這都要歸功第一線區公所夥伴，「社會課長還瘦了8公斤」所以他今天再次來替前線同仁加油打氣。

至於漸進式解封，侯友宜說，新北市一定以防疫為優先、專家評估、逐漸開放，若疫情有變化，隨時彈性調整，甚至復封。

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