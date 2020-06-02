買三倍券重演「搶口罩」排隊慘況？蘇貞昌致電郵局出考題：好好準備！

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日正式公布，振興券完整名稱「振興三倍券」，要讓民眾花一千變三千，年底不用就失效。針對媒體提問，口罩實體券的販賣是否會重演日前「排隊搶口罩」慘況？蘇貞昌透露，自己昨天親自打電話給郵局，出考題請他們好好準備，還有一個月的時間一定要妥善安排。





▲行政院長蘇貞昌親自說明「三倍劵」。（圖／行政院提供）

振興三倍券分成實體券與電子支付兩種方式。外界擔憂，實體券的購買是否會造成民眾大排長龍，重演當初買口罩慘況？

蘇貞昌回應，振興三倍券的販售原則就是好領、好用、好刺激，不一定要在家裡旁邊的郵局買，因為是實名制不會有重複購買的問題。至於是否大排長龍，蘇貞昌說，昨天親自致電郵局，「我請他做好準備，還有一個多月時間，哪裡生意好哪裡人多，要多派人員多開窗口，考考他調配動線，趁這個機會賣賣郵票也不錯。」

對於如何領取三倍券，政委唐鳳表示，如果要領實體券，民眾7月15日可以直接在郵局購買三倍券；如果要在超商買，7月1日開放預購、7月15日開始領券。至於信用卡、電子票證及電子支付三種非實體券，同樣都是7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費滿三千回饋兩千。

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