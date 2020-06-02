現場教學三倍券　唐鳳跟蘇貞昌借「這一根」當超大指揮棒

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日正式公布，振興券完整名稱「三倍券」，要讓民眾花一千變三千，年底不用就失效。記者會中，政委唐鳳對蘇貞昌手上的「撞球桿」超感興趣，主動跟蘇貞昌要來當指揮棒，他也回應民眾針對三倍券的資安疑慮，強調國家對人民的消費系項沒有興去。

蘇貞昌2日上午率內閣團隊說明振興三倍券的使用方法。蘇貞昌請唐鳳上台教學振興三倍券的領取方法，唐鳳才剛上台就笑著跟蘇貞昌搶拿手上的「撞球桿」，笑說一直很想使用看看，蘇貞昌也開心把自己的「超大指揮棒」交給唐鳳使用。

唐鳳說明，針對實體券，民眾7月15日可以直接購買三倍券，如果是要在超商買，7月1日開放預購、7月15日開始領券。至於信用卡、電子票證及行動支付三種非實體券，同樣都是7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費滿三千回饋兩千。

三種行動支付的兩千回饋如何拿？唐鳳說明，信用卡部分由簡訊通知領兩千、電子票證由APP通知領兩千，至於行動支付則是超商靠卡領兩千。

隨後，針對媒體提問振興三倍券的資安疑慮，蘇貞昌再找唐鳳來說明，這次主動問唐鳳要不要拿撞球桿，笑翻現場。

唐鳳指出，民眾領取振興三倍券時會有信封包裝，因此，超商店員並不會看到振興三倍券序號，自然也無法追蹤民眾的消費紀錄。至於部分網友擔憂信用卡消費遭到政府追蹤，唐鳳笑答，「我們對大家的消費細項沒興趣」，他強調，政府只想知道民眾有沒有消費累積到3000元。

唐鳳強調，資安疑慮一開始就已經納入考量，民眾的實體券並不會被知道序號，消費券也沒有紀錄在任何人名下，因此民眾不需要擔心資安疑慮。

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