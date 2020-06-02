120萬人適用！中低收入戶領1000元現金「讓你換3倍券」　網傻眼：脫褲子放屁

▲台灣進入新冠肺炎後疫情振興期。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院長蘇貞昌2日召開記者會，宣布「振興三倍券」將在7月15日上路，民眾只要花1000元，就可換得200元5張、500元4張共3000元的消費抵用券。至於全國120萬中低收入弱勢，政府會直接匯1000元至戶頭，特別標記可以換三倍劵，此一舉措卻讓網友傻眼。

「X你娘哩，怎不直接拿證明領券就好？」網友10日上午在PTT發文，提到看振興記者會相關新聞，得知政府會匯款1000元給120萬中低收入戶，讓他們購買「三倍券」，這一奇葩舉動讓他不解，明明可以用「直接領券」、「里長代發」等方式，現在先匯錢、再買券無疑脫褲子放屁，「吃飽太閒？真的是智障！」

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文章貼出後，多數網友認同根本多此一舉，「所以不買就等於直接領1000」、「發現金會存起來，所以政府直接幫你存進去」、「消費券也是不能儲蓄啊」、「匯1000叫人去買券，笑死」、「可以簡單搞的事搞這麼複雜」、「其實蠻好笑的XD，一張券改來改去變來變去。」

蘇貞昌2日記者會上表示，振興三倍劵就是好領、好用、好刺激、最溫暖，有些中低收入戶連1000元都沒有，「那這樣我送你1000塊，政府就直接給你1000塊」，而且怕大家不懂為什麼天上掉下1000元，會在戶頭標註可以換三倍劵。換言之，如果帳戶多出1000元，就是可以換三倍劵，能領的有120萬中低收入弱勢。