800間房免費招待防疫英雄　林姿妙出招！邀請陳時中逛宜蘭

▲▼宜蘭民宿業者800間房免費招待防疫英雄，宜蘭縣長林姿妙更邀請陳時中逛宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣亮眼的新冠肺炎防疫佳績備受國際矚目！中央提前部屬防疫措施，和全面的配套政策而被世界看見，這亮眼的成績歸功於政府領頭的醫療公衛團隊、口罩國家隊、外交團隊及地方政府不分晝夜地守護國人健康。為感謝防疫英雄，26日宜蘭民宿業者，熱情提供800房，讓防疫英雄們好好放假「免費」住宿，林姿妙更邀請陳時中逛宜蘭。

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宜蘭縣鄉村民宿發展協會及宜蘭縣民宿協會集合兩會的力量，號召了138間民宿、飯店、農場募集了800間房間，免費招待全國的防疫英雄住宿，希望用民宿微薄的力量，勇挺前線的抗疫人員。

這次的免費住宿券將透過觀光局捐贈給衛福部，再轉給各單位的防疫團隊，即日起至10月底止，受贈的防疫人員即可憑住宿招待券，免費入住這些溫暖的民宿，放鬆前日的疲憊，重新拾起與家人、朋友一起來好山水、豐富物產的宜蘭渡假。

宜蘭縣鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂表示，響應情況比預期熱烈，沒想到一連繫，即引發熱烈共鳴，才兩三天，就有138家民宿業者響應，捐出800多間房。

宜蘭縣長林姿妙表示，全國防疫成功，要歸功於衛福部長陳時中，陳時中更讓全國民心安定，所以她很邀請陳時中也來宜蘭逛逛。

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