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迎接第4個「14天0本土病例」　蘇貞昌：邊境嚴管、國內鬆綁

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▲蘇貞昌召開防疫措施解禁會議。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌召開防疫措施解禁會議。（圖／行政院提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌26日召開防疫措施解禁會議，針對台灣即將迎接第四個「14天0本土病例」，他強調，目前原則就是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」。

蘇貞昌26日召開疫情趨緩後各項防疫措施之解禁會議。蘇貞昌表示，因應疫情趨緩，各國陸續宣布適度解封，台灣雖然防疫表現佳，民眾的大部分生活並沒有受到影響，但是對於相關社交活動仍有限制。因此今天召集各部會商討各方面活動的鬆綁時機，希望做到政府一體、標準一致，各方面活動能有確定的指引。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若到6月7日時仍然可以維持本土零確診，將是第四個14天潛伏期零本土病例，台灣可以說是非常安全。

在聽取各部會意見後，蘇貞昌裁示，希望國人一起努力，保持現在的防疫好成績。若能順利度過第四個14天零本土病例或無社區感染，政府也將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。但他強調原則就是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，因應其他國家疫情仍不穩定，國境仍然要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，由指揮中心在6月1日公佈。

蘇貞昌表示，正因為政府非常的嚴謹，才能得到現在的防疫成果。民眾迫不及待要恢復正常生活，政府做好準備、訂好指引，讓民眾可以盡情出遊。另外配合振興券的啟動時程，各部會也可做好相關配套補助，與民間的加碼一起形成動能，一舉活絡國內經濟。

針對外界關注的振興券發放，行政院發言人丁怡銘26日說明，跟口罩一樣，振興券的領售會用各種方式，民眾可以選擇自己最習慣的方式。紙本部分因為很單純，形式應該是比較確認，電子方式希望讓每一種消費模式習慣的民眾都能使用，細節還在討論。

▲▼蘇貞昌召開防疫措施解禁會議。（圖／行政院提供）

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