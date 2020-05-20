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南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

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▲▼宜蘭「不是很兇不用怕」賣凶宅廣告，引發熱議。（圖／擷取自《臉書「宜蘭知識＋」》，下同）

▲宜蘭「不是很兇不用怕」賣凶宅廣告，引發熱議。（圖／擷取自《臉書「宜蘭知識＋」》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網熱議的宜蘭「南方澳凶宅、不是很兇不用怕」賣房廣告，其實這間3樓透天「凶宅」，有著前屋主不堪回首之痛，受久病之苦的前女屋主，5年前在前屋主出海捕魚，且家中只有她一人時，一時想不開燒炭尋短，前屋主無法忍受回家就想起愛妻之苦，才決定賣屋。

據了解，南方澳「不是很兇不用怕」3樓透天「凶宅」，是受久病之苦的女屋主，5年前在男屋主出海捕魚，且家中只有她一人時，一時想不開燒炭尋短，男屋主無法忍受想念愛妻之苦，以100多萬元賣給原屋主，後來，原屋主以200多萬元再賣給現任屋主，現任屋主日前委託賣屋。

房仲透露，這間標的物附近房屋市價平均是每坪17萬元，若非「凶宅」，建坪34.3坪行情要580多萬元，另根據一般「凶宅」買賣需市價7成賣，因此開價350萬元。

▲▼宜蘭「不是很兇不用怕」賣凶宅廣告，引發熱議。（圖／擷取自《臉書「宜蘭知識＋」》，下同）

根據宋姓網友在《臉書「宜蘭知識＋」》po的凶宅廣告，內容是建坪34.3坪、開價350萬，靠近魚市場、適合做外勞宿舍，全新裝潢免整理，彈性隔間，管線重拉，安全沒煩惱，並說明死因「只是燒炭」及強調「不是很兇不用怕」。

網友紛紛留言：「不是很兇 但⋯⋯，兇起來要人命」、「真的不會兇拉，晚上只是作陪而已。而且不用點檯費、包廂錢。絕對划算」、「不是很兇，仲介是有親身體驗過嗎」、「過個幾年就沒人記得了」、「不是很兇就沒關係了」、「凶宅現在都要告知，很合理」、「不很兇不用怕他只是生活累了，想找個地方休息」、「又小又兇還要350...」。

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