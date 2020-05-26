宜蘭圖書館赫見稀有「趴地色龜」出沒　原來…低角度偷拍熱褲妹

▲陳男在宜蘭文化局圖書館「跪趴地」（圖右）疑以手機拍書櫃對面蹲著看讀書熱褲妹。（圖／擷取自宜縣議會質詢直播畫面）

記者游芳男／宜蘭報導

5月初宜蘭文化局圖書館，4歲陳姓「跪趴地」偷拍狼，從書櫃底疑以手機拍對面蹲著看讀熱褲妹，此事已令女性們恐慌。警方趕到陳男已步行離去，警調閱沿途上百支監視器過濾追查，25日晚間將一時好奇偷拍的陳男，依妨害秘密罪法辦。

▲▼涉偷拍熱褲妹的陳男走入宜蘭文化局圖書館（上圖），及25日晚被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣議員莊淑如25日議會「文化局業務報告」時質詢爆料，指宜蘭文化局圖書館日前有名「跪趴地」偷拍狼，從書櫃底疑以手機拍對面蹲著看讀女性，因圖書館附近有蘭女、宜中、復興國中、宜大等學生，常去圖書館借書讀書，出現偷拍狼是讓女性們及家長很不放心。。

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警方調查，陳男犯案後離去時，是故意往監視器拍攝不到的地方，並朝圖書館附近水溝大排較遍僻處離去，但警方回溯男子原來的路線，在25日晚通知男子到案說明，並檢視男子手機，但手機內無當時被害女子或是其他女子遭偷拍的相關畫面資料，但警方仍會請相關單位對手機進行資料還原鑑定的後續調查。

警方指出，被害女子當時有發現陳男偷拍，她並查看陳男手機，但手機並無被害女子遭偷拍畫面，警方研判陳男恐在被害女子發現時，即將偷拍畫面刪除。陳男供稱是因為好奇，見被害人穿著短褲才會拍攝。

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