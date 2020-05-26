川普最愛「羥氯奎寧」遭WHO暫停試驗　巴西仍執意要用！

▲新冠肺炎疫情拆散許多巴西家庭。（圖／路透社）

文／中央社日內瓦25日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天宣布暫停羥氯奎寧用於治療2019冠狀病毒疾病的臨床試驗。美國和巴西官方都提倡拿這種藥抗疫，即使世衛宣布暫停試驗，巴西衛生部仍執意使用。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會表示，醫學雜誌「刺胳針 」（The Lancet）上週刊登一項研究結果，指羥氯奎寧 （hydroxychloriquine）可能增加2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）患者死亡風險。他說，這項聯合臨床試驗的行政團隊已暫停使用羥氯奎寧作為預防藥物。

這項大規模的聯合試驗，有全球數百所醫院招募患者，測試數種可能的療法。美國新聞網站Politico提到，這項隨機試驗於3月展開，對象包括至少17國的3500名患者，研究包括羥氯奎寧在內的4種藥物。

譚德塞表示，4種藥物裡羥氯奎寧試驗暫停，其他部分則繼續。世衛官員估計，試驗會暫停一到兩週，與此同時， 數據安全監控小組將檢視這項研究及其他現行研究的資料，以判斷繼續羥氯奎寧試驗是否安全。

羥氯奎寧通常用來治療關節炎，但美國總統川普等部分公眾人物卻力挺用它來治新型冠狀病毒，以致部分政府大量購買。 川普上週曾說，他正服用羥氯奎寧當預防措施，後來24日在辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcasting） 播出的訪問中說，他已完成服用療程。他當時說：「（療程）結束了，剛結束，而且我還在這，我清楚地很，就是好端端地在這兒。」

▲美國總統川普自稱服用羥氯奎寧作為預防措施。（圖／達志影像／美聯社）



美國是全球疫情最嚴重的國家，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，確診人數超過166萬人、病故人數累計9萬8000人均為全球最多。

巴西衛生部長上週也建議使用羥氯奎寧及抗瘧疾用的氯奎寧來治療COVID-19，包括輕症。即使世衛決定暫停試驗，巴西衛生部今天仍表示， 不改變採用羥氯奎寧治療的建議。

根據這項建議，巴西公衛體系的醫師可以開羥氯奎寧或氯奎寧給COVID-19患者。 巴西是全球病例數次多的國家，累計近37萬5000例 ，超過2萬3000人死亡。「刺胳針」刊登的研究檢視上百所醫院、約9萬 6000名患者的病例，發現這兩種藥物都可能導致嚴重副作用，尤其是心律不整；且兩種藥物都未對住院患者起效。 不過譚德塞說，一般來說，這兩種藥物對自體免疫疾病患者及瘧疾患者來說仍安全。