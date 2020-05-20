台北車站「禁坐令」爭議　柯文哲：管理方便成了壓抑多元的殺手

▲柯文哲在臉書談對於台北車站大廳禁令的想法。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

交通部台鐵局日前宣布，禁止於台北車站大廳群聚或席地而坐，近日傳出此措施擬永久有效，引發部分民眾不滿。對此，台北市長柯文哲20日在臉書上發表看法，他認為「只強調管理方便，常常成了壓抑多元的殺手」，黑白之間，要如何尊重多元並存？怎麼回應人民真正的需求，是所有執政者必修的一門課。

柯文哲說，「我們每天在不同的方格子間移動，從家到車上，再到學校或公司，像是穿梭在方格子的過客。」除非有需要，否則人不太會在空蕩蕩的格子裡停留，台北車站大廳黑白相間的方格子卻是例外，這裡在黑白色塊之間，人們自然而然會找到最舒適的歇腳處。

▲柯文哲在臉書談對於台北車站大廳禁令的想法。（圖／翻攝柯文哲臉書）



柯文哲回憶，「記得當初台鐵會把大廳座椅拆了，是因為擔心遊民聚集有礙觀瞻，索性全部拆光光，但沒有休息的空間怎麼辦？學生、旅客、移工們，就坐在地板隨遇而安。」

柯文哲認為，少了座椅的隔閡，在黑白交錯的地板上，反而交織出多元城市景觀，自然而然、尊重容納、安樂共存，「我甚至還會想，不知道是喜歡坐黑色格子的人多，還是白色格子的人多？」

柯文哲接著說，疫情期間避免群聚，大廳貼出禁令，傳出未來可能也不再開放大廳席地而坐，現在大廳看起來的確整齊多了、卻也單調不少。「從這個角度來看，只強調管理方便，常常成了壓抑多元的殺手。」

最後，他表示，「黑白之間，要如何尊重多元並存？怎麼用溝通、理解去回應人民真正的需求，而不是一意禁止？格子裡外的故事，是所有執政者必修的一門課。 」