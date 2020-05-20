全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

▲「520線上音樂會」於台北圓山飯店起跑，晚間8時也將點亮「HERO」或「愛心」字樣向防疫人員致敬。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

台灣本土案例零確診維持超過一個月，為感謝防疫人員，文化總會於今（20）日晚上8點舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上音樂會，將是一場史無前例的線上接力演場會，自台北圓山飯店起跑，在全台6地接力開唱，順時鐘畫一個圓象徵「+0」為台灣祈福，同時也串聯全台點燈，許多地標將在8點演唱會開場時，一起點亮「HERO」或「愛心」字樣向每位防疫英雄致敬。

「520線上音樂會」是一場無現場觀眾的線上演唱會，將於全台6地接力舉行，民眾可透過線上直播觀賞。自今晚8:00起，由Leo王在台北圓山飯店開場，緊接著往東在8點20分由原民歌手Suming 舒米恩和紀曉君 Samingad接手，隨後8點40分由位於高雄港的鄭宜農、黃玠接棒，9點是台中樂成宮的美秀集團，9點20分則是客家子弟黃子軒與山平快在新竹州廳登場，而壓軸是位於台北府前廣場的滅火器樂團，9點40分與線上歌迷朋友掀起最後高潮，演唱會預計於晚上10點結束。

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▲520線上演唱會卡司。（圖／文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶表示，除了「金曲卡司」接力演唱外，還將有精采的串場VCR，片中將呈現疫情間台灣百工百業配合防疫的工作日常，同時文總日前也在網路上公開向民眾募集「用愛畫個圈」影片，並邀請各界知名人士，共同拍攝畫圈影片，這些影片將集結剪輯成VCR，在最後一棒滅火器樂團演唱的最後一首歌中播出，串聯全台灣的愛，感謝每一位防疫英雄的付出。

「全台串聯，點燈相挺」也是演唱會重點之一，李厚慶強調，自從文總開始號召點燈開場行動，許多知名地標與飯店都熱烈響應，加入串聯相挺的行列，包括：圓山大飯店、 麗寶樂園、麗寶福容大飯店、高雄85大樓、澎澄飯店、金湖飯店、桃園喜來登酒店、漢來大飯店，淡水漁人碼頭福容大飯店，最後當然少不了台北101，全台串聯點燈將會在8點演唱會開場時，一起點亮「HERO」或「愛心」字樣，向台灣每一位防疫英雄致敬。

▲台北圓山飯店等地標，將在520晚間8點響應點燈。（圖／文化總會提供）

「520線上演唱會」將在文化總會Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道同步直播。李厚慶表示，搭配在家防疫守則，歡迎「Stay home」和家人一起在空中收看。