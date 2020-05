全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

▲「520線上音樂會」於台北圓山飯店起跑,晚間8時也將點亮「HERO」或「愛心」字樣向防疫人員致敬。(圖/記者湯興漢攝)

記者林育綾/台北報導

台灣本土案例零確診維持超過一個月,為感謝防疫人員,文化總會於今(20)日晚上8點舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上音樂會,將是一場史無前例的線上接力演場會,自台北圓山飯店起跑,在全台6地接力開唱,順時鐘畫一個圓象徵「+0」為台灣祈福,同時也串聯全台點燈,許多地標將在8點演唱會開場時,一起點亮「HERO」或「愛心」字樣向每位防疫英雄致敬。

「520線上音樂會」是一場無現場觀眾的線上演唱會,將於全台6地接力舉行,民眾可透過線上直播觀賞。自今晚8:00起,由Leo王在台北圓山飯店開場,緊接著往東在8點20分由原民歌手Suming 舒米恩和紀曉君 Samingad接手,隨後8點40分由位於高雄港的鄭宜農、黃玠接棒,9點是台中樂成宮的美秀集團,9點20分則是客家子弟黃子軒與山平快在新竹州廳登場,而壓軸是位於台北府前廣場的滅火器樂團,9點40分與線上歌迷朋友掀起最後高潮,演唱會預計於晚上10點結束。

▲520線上演唱會卡司。(圖/文化總會提供)

文化總會副秘書長李厚慶表示,除了「金曲卡司」接力演唱外,還將有精采的串場VCR,片中將呈現疫情間台灣百工百業配合防疫的工作日常,同時文總日前也在網路上公開向民眾募集「用愛畫個圈」影片,並邀請各界知名人士,共同拍攝畫圈影片,這些影片將集結剪輯成VCR,在最後一棒滅火器樂團演唱的最後一首歌中播出,串聯全台灣的愛,感謝每一位防疫英雄的付出。

「全台串聯,點燈相挺」也是演唱會重點之一,李厚慶強調,自從文總開始號召點燈開場行動,許多知名地標與飯店都熱烈響應,加入串聯相挺的行列,包括:圓山大飯店、 麗寶樂園、麗寶福容大飯店、高雄85大樓、澎澄飯店、金湖飯店、桃園喜來登酒店、漢來大飯店,淡水漁人碼頭福容大飯店,最後當然少不了台北101,全台串聯點燈將會在8點演唱會開場時,一起點亮「HERO」或「愛心」字樣,向台灣每一位防疫英雄致敬。

▲台北圓山飯店等地標,將在520晚間8點響應點燈。(圖/文化總會提供)

「520線上演唱會」將在文化總會Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道同步直播。李厚慶表示,搭配在家防疫守則,歡迎「Stay home」和家人一起在空中收看。