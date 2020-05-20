高雄金芭黎舞廳復業！長腿短裙妹超淡定飄過葉匡時　社交距離在「有跟沒有之間」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，高雄市金芭黎舞廳營業狀況歷經波折，高雄市政府終於在19日下達解封令，20日起轄內八大行業即可恢復營業，金巴黎舞廳也在同日中午即開放茶舞營業，晚間副市長葉匡時帶隊前往稽查，業者也確實遵守4大防疫措施。

▲金芭黎舞廳20日正式復業。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市副市長葉匡時率領經發局、衛生局、警察局和社會局進行酒店聯合稽查，第一站就選在金巴黎舞廳，業者特別要求，所有媒體進入場所務必要戴口罩、量額溫及手部酒精消毒，大約晚間7點37分左右，入場人數計有179人。

▲▼高雄市政府稽查小組大陣仗前往酒店舞廳稽查。（圖／記者許宥孺攝）

值班經理先帶領稽查小組往小包廂檢查，接著就是一樓大舞池，記者觀察，現場來客數並不算多，許多座位都還空著，而舞小姐也確實都戴上口罩，但與客人的社交距離，似乎在有跟沒有之間。有趣的是，客人和舞小姐似乎已經習慣媒體採訪的大場面，對於閃光燈和鏡頭，不是沉默撇開臉，就是用手遮著，相較過去還有舞小姐驚恐尖叫，這次反應可說是相當淡定。

▲▼對於媒體大陣仗拍攝，酒客和舞小姐的反應都相當淡定。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局長林立人也在現場提醒值班經理，應確實做好4大措施，包含「入內量體溫或提供乾洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離」、「加強環境清消」。業者連忙答：「是、是、是，我們每天都有消毒。」稽查小組於場內檢查完畢後，填妥「復業四大防疫措施查檢表」並交給業者，並再三叮嚀：「務必請消費者也全力配合。」

▲▼稽查小組填妥「復業四大防疫措施查檢表」並交給業者。（圖／記者許宥孺攝）

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