迎大批入境漁工⋯防疫旅館「千元補助計畫」延長！7/31前都適用

▲入境漁工需接受14天居家檢疫。（圖／ ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，流行疫情指揮中心宣布，所有自外國入境者均須接受14天居家檢疫，若無適當住處者可入住防疫旅館，交通部觀光局為增誘因，針對防疫旅館每房每晚補助1000元。考量6到7月將有較多漁船入港，觀光局擬延長補助至7月底，提供漁工檢疫場所。

觀光局副局長張錫聰日前表示，為了讓居家檢疫的民眾有另一個選擇，地方政府設立防疫旅館，為提高旅館業者加入意願，觀光局針對旅館業者，每房每日補助1000元，該計畫已上線，即起至6月底均適用，有需求的民眾可透過台灣旅宿網「防疫專區」查詢。

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▲觀光局延長防疫旅館補助計畫，提供漁工居家檢疫處所。（圖／ ETtoday資料照）

觀光局旅宿組長湯文琦表示，因農委會向指揮中心反應，6到7月將有較多漁船入港，入境漁工有居家檢疫需求，雇主希望可安排入住防疫旅館，但擔心補助結束，沒有誘因導致旅館不願加入，或旅館業者消毒後直接營業，不收檢疫旅客，對漁工而言相當不便。

湯文琦表示，因應此需求，觀光局將延長補助計畫，針對防疫旅館每房每晚補助1000元至7月底，希望保持補助的誘因，讓旅館業者願意持續投入防疫旅館，提供處所讓漁工完成居家檢疫。

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