高雄金芭黎舞廳開業了　第一位上門是女客：大班是我朋友！我來挺

記者許宥孺、黃子倩／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，高雄市金芭黎舞廳恐怕是全台灣酒店、舞廳業當中影響最大的，既確診台商入內消費後，又遇全國八大行業暫停營業，歷經了許多波折，金巴黎舞廳終於在20日中午恢復營業，約在下午2點，來了一名女客人，表示要給擔任大班的朋友捧場，但並不知道店內有戴口罩的規定。

▲金芭黎舞廳門口有員工忙進忙出。（圖／記者許宥孺翻攝）

2020年1月時，一名確診武漢台商曾到高雄金芭黎舞廳消費，事後舞小姐勇敢舉報讓事情曝光，當時店內一度停業消毒，接著又捐贈白米參與公益，但是生意卻不見好轉，沒想到在疫情嚴峻時期，指揮中心更宣布，全國舞廳、酒店皆暫停營業，歷經波折過後，高雄市政府日前終於宣布，20日起轄內男女陪侍酒店、舞廳有條件恢復營業。

▲女客人聽到入內要戴口罩，瞪大雙眼問記者：「是哦？」。（圖／記者黃子倩攝）

《ETtoday新聞雲》記者觀察，高雄市20日中午開始下起大雨，不過天氣並不影響開店準備，金芭黎舞廳門口已有值班人員忙進忙出，確定已在中午時間恢復茶舞營業，預計晚舞也會恢復營業。據了解，約12點多時，店內還未有客人上門消費。

舞廳門口有許多記者徘徊守候，約在下午2點15分，來了一位戴紫色口罩的短髮女客人，表示要來給擔任大班的朋友捧場一下，對於現場記者提問，店內能否保持社交距離？女子表示：「我是女生阿！他們也不用戴口罩阿，也要抽菸喝酒，基本上接觸是不太可能。」

記者繼續追問女子，跳舞是否會戴口罩？女子先是搖頭表示：「我不戴」，記者告訴她，可是店內規定必須戴口罩，女子瞪大雙眼表示：「是哦？」還開玩笑問在場記者：「那你們要進去看一下嗎？」隨後轉身入場消費。

▲ 金芭黎舞廳20日解封。（圖／記者黃子倩攝）

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