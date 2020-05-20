金芭黎復業「逆襲」！葉匡時稽查乖低頭才准進場！顧客7字曝酸味

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市宣布有條件讓酒店、舞廳副業，副市長葉匡時在開放首日前往金芭黎大舞廳稽查，雖然雙方在門口客套，不過進場時通通一視同仁，不只是葉匡時得要排隊量體溫，就連陪同的局處首長也要量完體溫才能入內，只是進場之後，大批稽查人馬讓顧客忍不住酸了一句：「查的比消費的還多」，似乎暗諷「作秀」。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊稽查，進場前先「低頭」量體溫 。（圖／記者吳奕靖攝）

20日晚間7點半，葉匡時在經發局、市警局、衛生局以及社會局等局長以及稽查人員的陪同下，「一點也不意外」的出現在金芭黎，因為上個月中央疫情管制中心指揮官陳時中宣布全國酒店、舞廳暫停營業的當天，葉匡時也來到金芭黎稽查停業狀況，畢竟金芭黎在新冠疫情爆發時，是國內第一家受到波及停業的舞廳，「指標性」當然不在話下。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊稽查，進場前先「低頭」量體溫 。（圖／記者吳奕靖攝）

葉匡時一抵達之後，金芭黎人員就立刻出來迎接，隨後正要走進店內時，金芭黎人員突然高喊：「麻煩先量體溫，副市長要先量，之後記者再進去」，不過經過協調之後，先是記者量體溫進場，然後葉匡時以及幾位局長如林立人、伏和中、李永葵等，也都只好一一排隊，稽查也得先量體溫才能進場。

不過有趣的是，葉匡時在金芭黎內稽查時，稽查人員像是人龍，只會跟著葉匡時後頭晃過來又晃過去，像是來參觀而忘了自己是來稽查，有自己應該要做的事，看到這一幕，一名消費者突然說：「查得比消費的還多」，直指稽查人員比在舞廳內消費的顧客還多，似乎暗喻「作秀」。

▲高雄市副市長葉匡時帶隊稽查 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市副市長葉匡時查金芭黎復業，待了7分鐘就出場。（圖／記者吳奕靖攝）

而葉匡時大約待了7分鐘左右，離開前被媒體詢問：「你帶了很多人來，你走到哪裡後面就一群人就跟著到哪裡，他們自己在做什麼不知道嗎」？葉匡時聽完之後說：「他們都在檢查，都照著檢查，他們也要知道，因為我們以後隨時還會抽檢，等下沒有對媒體開放，但我們有在抽檢」。

▲金芭黎在20日復業 。（圖／記者吳奕靖攝）