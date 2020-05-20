「不能有絲毫鬆懈！」蔡英文談空前挑戰與機會：會留下一個更好的國家

記者袁茵、蔡文鈴、蘇晏男、蔣婕妤、陶本和／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時00分舉行，即將邁入第二任期的總統蔡英文就職演說時，談及台灣空前的挑戰和絕佳的機會，「我說過，我會留下一個更好的國家給各位。」

蔡英文20日表示，從一月到現在，台灣連續兩次讓國際社會驚豔。第一次是民主選舉，第二次則是防疫成績。過去這一段時間，因為防疫的成功，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上，「台灣」也寫在一箱又一箱送往國外的物資上頭，「台灣人是世界上最良善的一群人，當我們有能力的時候，一定會向國際社會伸出援手。我也希望全體國人同胞，除了分享光榮跟喜悅之外，也能體會『自助助人、自助人助』的精神。」

▲總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文強調，疫情還沒有完全結束，不能有絲毫鬆懈，就算疫情過去了，衝擊也不會立刻散去。這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，不僅加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像。

「這些改變是挑戰，但也是機會。我要請所有的國人同胞做好準備，因為接下來，還有各種考驗和難關在等著我們。」蔡英文談及，未來4年誰能從疫情中脫困？誰能針對疫情所帶來的改變，研擬國家的生存發展策略？誰能在疫情過後，複雜詭譎的國際情勢間掌握機會，誰就能讓國家在世界中脫穎而出。

蔡英文強調，治理國家從來不能依賴激情，而是要在變局中，保持冷靜、指出方向。「過去4年，這一點我做到了，我說過，我會留下一個更好的國家給各位。所以，下一個4年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化，這四大面向上，我也會超前部署，讓台灣脫胎換骨，我會帶領台灣迎向未來。」