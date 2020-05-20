陳菊稱人生意外任務完美結束：未來繼續一起打造更好的國家

▲陳菊出席520總統就職典禮。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文及副總統賴清德20日就任，前總統府秘書長陳菊在臉書發文表示，今天520是蔡英文第二任期開始的日子，是台灣歷史嶄新的一頁，也是她人生中一個意外任務的完美結束。

陳菊表示，回首過去，這段時間能夠和大家團結在一起，讓台灣的自由民主更加鞏固、讓台灣的防疫光榮世界，「我非常榮幸和感激」。陳指出，未來，蔡英文會在「產業發展」、「社會安定」、「國家安全」及「民主深化」四個面向上，帶領台灣脫胎換骨、迎向未來。

「但是，讓台灣繼續前進，不只是蔡英文總統一個人的責任，更是我們2300萬台灣人共同的責任。」陳菊指出，一如我們每個人提高警覺、互相信任、配合防檢疫措施，台灣才能在這次的疫情中有如此亮眼的表現。

陳菊透露，我們的民主奇蹟，也需要每一個人的共同參與，而她也會繼續和大家團結走在一起，一起和蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌 ，「還有我們的每一位夥伴」、每一位台灣人，一起打造一個更好的國家。

▼520總統就職典禮。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

其他人也看了這些...



►蔡英文宣誓就職唱國歌 全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉

►「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付

►蔡英文點名「防疫國家隊」 讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄



更多熱門新聞...

►蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣 重申8字堅定原則

►蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路

►蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

► 振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】