吳斯懷提總統府遭駭10大疑點：問題嚴重了

▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府上周傳駭客入侵電腦，流出總統蔡英文第二任期的人事布局，及「打賴路徑」等其他機密文件，儘管府方澄清內容為偽造文件「非屬事實」，Google也透過郵件將該帳號列為「危險郵件」，外界也有部分質疑這是民進黨內鬥等陰謀論一說，立委吳斯懷19日在臉書則是提出10大疑點，直指「這問題嚴重了」。

吳斯懷在臉書表示，總統府駭客郵電門歸納之後，只有兩種可能，一種是駭客入侵，二是內鬼爆料，不過目前眾說紛紜，疑點重重。疑點一，「駭客只駭到這一點核心幕僚提供總統內參的資料嗎？還有沒爆出的嗎？」疑點二，目前媒體報導內容，沒有國防軍機與外交秘辛，只有民進黨派系內鬥祕聞，「用人唯綠的人事布局？」耳王革

吳斯懷點出第三項疑點，多年來總統府電腦早已實體隔離，內網不通外網，外部聯網電腦均有管控措施，「洩密資料疑似從幕僚個人電腦流出？」疑點四，駭客如果掌握資訊，應該上網廣傳才具殺傷力，為何只發給特定媒體？

吳斯懷指出疑點五，從媒體披露的內容來看，都是民進黨高層內鬥內幕、520之後的人事布局，信函標題都是對蔡英文不滿，疑是派系權鬥不滿，內鬼故意洩出？疑點六，這次郵電門資安問題，到底是國安危機？民進黨內鬥危機？還是蔡政府的治理危機？

吳斯懷透露疑點七，綠營立委說是中共駭客所為，「就情報專業來看，好不容易駭進總統府網路，理應全力維護情資來源，長留久用，豈會輕易曝光？」疑點八，案件為何不交給負責國家安全的法務部調查局，而是交給刑事警察局偵辦？

吳斯懷認為疑點九是，就媒體報導內容，合理研判應為核心幕僚提供總統主持會議內參資料，這些資料疑是沒有經過總統府內網公文系統傳遞？而疑點十則是，從外洩內容看，時間橫跨蔡英文第1任4年，到最新的內閣改組人事，這位核心幕僚電腦所有內容是否全被駭走了？四年的內參資料外洩？問題嚴重了。

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