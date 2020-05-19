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總統府真的被駭？　黃暐瀚提3點疑點：為什麼只是偷郵件…

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▲▼網路安全,資訊安全,駭客。（圖／記者張一中攝 ）

▲總統府被駭客入侵電腦，流出總統蔡英文第二任期的人事布局，及「打賴路徑」等其他機密文件，事後總統府緊急澄清內容為偽造文件，非屬事實。（圖／記者張一中攝）

政治中心／台北報導

總統府日前遭駭客攻擊，內部文件遭到「變造」後外流。然而資深媒體人黃暐瀚19日提出3點質疑，懷疑駭客為什麼只偷郵件，而不是攻擊官網或是偷資料？

「總統府，被駭？」黃暐瀚19日在臉書上表示，總統府多次出面強調，「爆料mail」是駭客所為，而且還是中國大陸的駭客，但他好奇「都還沒查清，怎麼已經確定是對岸的駭客？不可能是台灣的駭客嗎？」

不過黃暐瀚還是以目前府方說法來做評論，並且提出3點質疑，第一，如果是駭客，為什麼只偷郵件，不攻官網？民間駭客大概會攻下總統府官網，然後放個五星旗，以茲紀念；第二，如果是解放軍的網軍，那都已經成功侵入幕僚的電腦了，為什麼要現在曝光，提醒敵人警覺準備？不應該是繼續偷資料，再偷滿4年、8年才對嗎？

黃暐瀚表示，第三，不管什麼理由，資料偷完決定曝光，為什麼會是傳給府線記者？世界上有駭客是這樣幹的嗎？整個是通知要開「總統府記者會」的概念？駭客偷資料、曝光資料，怎麼會是傳給線上記者呢？對象通常都是網路世界的網友，不是嗎？

「好幾個怪，想不太懂，但願意相信府方現在的說明，不是內鬼，是被駭。」黃暐瀚說，不管報案刑事局或者調查局，希望這件事有個水落石出、向社會交代，不要跟「華航改名」事件一樣，船過水無痕，沒有結果，沒有交代。

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