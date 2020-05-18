內鬼流出總統府機密文件？　黃重諺：是駭客不法竊取加以變造

記者蔡文鈴／台北報導

總統府上周爆出駭客入侵電腦，流出內閣人事與「打賴路徑」等其他機密文件，總統府發言人黃重諺18日在記者會上表示，目前案件都在調查中。另外，對於有媒體報導台大教授提供府內閣員名單部分，總統府也表達高度遺憾。

▲中華民國總統府發言人黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）



黃重諺表示，這次的駭客事件，已交由相關單位調查中，相關變造文件被Google已被視為危險郵件，而偽造資料不屬於公務文件，也不屬於法定管機密文件，目前案件都在偵查中，若調查有新資訊會對外說明。

對於本次駭客事件是以何種層級報案，黃重諺說明，偽造文件流傳部分，府方第一時間向刑事局報案，遭到駭客攻擊部分則交由相關資訊部門跟國安單位調查。

另外，對於是否有內鬼洩密情況發生，黃重諺表示，依照現在看到的相關文件，都是刻意冠上總統府相關連結，經過變偽造的文件，是駭客不法竊取的行為加以變造，因此不存在洩密的情況發生，一切靜待相關專業人員調查。

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