謝龍介酸總統府遭駭：賴清德被送去清宮做怨婦「好可憐」





▲國民黨副秘書長謝龍介出席「駭客解密！總統府成打賴中心」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統府外洩文件提及「打賴途徑」，國民黨副秘書長謝龍介19日質疑「駭客再怎麼會駭，也駭不過唐鳳」，他的好朋友賴清德最近很無奈，可說是敗在「涉世未深」，當初受到陳菊支持才去參加總統初選，最後卻被蔡英文網軍攻擊，輸掉初選，直呼賴清德被送去清宮做怨婦「好可憐」。

謝龍介嘆，賴清德參選總統失敗，現在成為準副總統，還要被送去清宮做怨婦，好可憐，副總統陳建仁退位前還說，副總統是無聲的位置，蔡英文一定會派給賴清德很好的工作，「清德兄，我們真的看不下去，你一定要堅強下去，雖然（桃園市長）鄭文燦才是蔡英文跟陳菊的最愛，但台南人一定會當你的後盾。」

謝龍介最後說，明天就是520就職，「祝福清德兄步步高升，平步青雲，一定要堅強；只要我們聯手為台灣人打拼，要罷免蔡英文不是不可能的，但你要沉得住氣，不要還沒有動作就被打壓、冤死了。」同時，他也批評陳建仁把賴清德「綁在桌腳」。

對於總統府宣稱外流的文件是遭駭及變造過，國民黨文傳會主委王育敏批評，如同台灣版的「維基解密」在總統府上演，她提出「五問」蔡英文，第一、總統府資安漏洞，「秘書長陳菊不用負責？哪位幕僚電腦外洩？難道不用咎責？」第二、總統府說內容變造，「哪些變造？哪些真實？」

第三、除了已公布內容，是否有涉及國安資料外洩？第四、陳其邁通風報信，蘇貞昌被蒙在鼓裡？蔡英文信任蘇貞昌？第第五、獨立機關委員非綠不提，獨立機關不夠綠沒資格當委員？她強調，國家資安問題不容小覷，應該要有人負起責任，總統府更應該儘速對國人有明確的交代。





▲前總統府副秘書長蕭旭岑出席記者會（左二）。（圖／記者林敬旻攝）

在前總統馬英九任內兼任資安長的前總統府副秘書長蕭旭岑表示，以他的經驗，總統府的公務員都非常優秀，加上總統府與行政院的資安是相連的，理論上安全度極高，如果真如蔡政府所說，是被攻破駭入變造，那事情就很嚴重。但蔡政府聲稱的「變造」內容，比對目前許多人事安排，都是相符的，也符合過去四年「東廠」的形象。

蕭旭岑呼籲，蔡政府不該把責任推給公務員，總統府應該要有完整的對外說明與調查報告，在此之前，蔡英文總統不該同意陳菊秘書長請辭。

前總統府副秘書長羅智強表示，雖然總統府將吹哨者公開的民進黨鬥爭內幕，推責給駭客入侵、變造，但清查後，總統府內、外網皆未遭駭客入侵，顯然是核心幕僚的個人記錄外洩，不論是該幕僚主動外洩或駭客入侵取得，都可顯示該記錄是真實存在；若再以遭揭密的內容與蔡政府過去的作為比對，可以看出其可信度相當高，也充分反映出民進黨的政治文化邏輯運作。





▲國民黨文傳會主委王育敏指出總統府成「打賴中心」。（圖／記者林敬旻攝）