九零現身！國防部召喚「90手槍」釣出一票憲兵網友…笑喊：打這電話就能擁有





▲為慶賀九天零確診，國防部秀出俗稱「90手槍」的國造T75 9公厘手槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日指出，台灣連續9天零確診，連續34天沒有新增本土病例。對此，國防部秀出俗稱「90手槍」的國造T75 9公厘手槍，釣出一堆憲兵義務役退伍的網友回憶當兵往事；還有網友開玩笑問哪裡能買到？而國防部則幽默地要對方撥打「國軍人才招募中心」免付費諮詢電話。

「九零來了！」面對台灣連續9天0確診，國防部發言人臉書粉專16日在臉書上PO出照片，只見國軍手持國造T75 9公厘手槍，炯炯有神地看向前方。

國防部發言人臉書介紹道，為了取代重量過重的45手槍，民國75年軍備局205兵工廠參照貝瑞塔手槍，著手開發第一代的T75 9公厘手槍，綜合使用者意見，民國88年開發第二代的T75K1手槍，歷經超過30個年頭，到現在已經到了第四代的T75K3了呢。

面對90手槍的照片，許多網友們開始回憶當兵往事，紛紛留言表示，「只要是憲兵，應該都用過」、「我爸以前憲兵的時候有拿過～～應該是第一代」、「當兵打過，後座力不錯」、「我們憲兵的老戰友 T75」、「90手槍……在我服役時是連級以上軍官之配槍」、「哇！205的90手槍耶！」

也有不少人開始預測之後國防部會PO什麼照片，「已養成每天來看有什麼新花樣的習慣」、「明天可以拿出10式機槍」、「期待明天十零」、「我開始等幻象2000了」、「繼續啊！明天10我看國防部還有什麼初桃。」還有網友笑稱，「那麽，哪裡可以買的到呢？」而國防部則幽默回應，「請撥打0800-000-050成為國軍的一員吧！」