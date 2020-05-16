撥款208億元救香港海洋公園　港府強調：不希望每年都給錢

▲香港海洋公園。（圖／香港旅遊事務署）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發起，香港海洋公園已近4個月未開門營業，更傳出6月可能就會倒閉。為了拯救海洋公園，香港商務及經濟發展局近日提出了54億港元（約208億元新台幣）的撥款案，正待立法院通過，但局長邱騰華也強調，政府不希望未來每年都要撥款，海洋公園需要調整營運模式，重新出發。

邱騰華16日在電台節目上表示，海洋公園對香港有獨特性，不只是一門生意，香港人對海洋公園的感情不是基於「它賺到錢」，政府不希望海洋公園成為新冠肺炎疫情下，經濟低迷下的第一個犧牲者。

▼香港海洋公園飼養了7500隻動物。（圖／記者陳政錄攝）

邱騰華提到，海洋公園因疫情暫停營業近4個月，每個月一億港元的收入也沒了，但仍有7500隻動物要飼養、2000名員工要保住，憑著手上的現金流，最多撐到6月底，接下來可能面臨銀行清盤，接著破產倒閉，令多年來建立的品牌付出東流。

為了讓海洋公園能度過難關，商經局日前提出了54億港元的撥款案，供海洋公園，但邱騰華強調，不希望海洋公園未來每年都向政府申請撥款。

邱騰華還說，政府不是「鐵板一塊」，不會只從一個方向來幫助海洋公園，未來會聯同地政總署及發展局等部門，共同研究海洋公園能否與周邊地區合作，改變營運、收費模式，並帶動附近的黃竹坑、香港仔、田灣等地區發展。

▼香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）