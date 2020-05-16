到國中考場加油　黃偉哲「贈鳳梨汁」感謝試務團隊

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝及南二中校長林晏旭巡視考場為考生加油打氣，並贈送鳳梨汁慰勉現場試務工作人員的辛苦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國中會考首日，台南市長黃偉哲16日一早前往主辦學校台南二中，與教育局長鄭新輝及南二中校長林晏旭巡視考場，市議員沈震東也來到母校與黃偉哲一同為考生加油打氣，並贈送鳳梨汁慰勉現場試務工作人員的辛苦。





黃偉哲表示，今早稍有列車誤點的情形，導致有3位試務人員沒有辦法及時趕到考場，南二中馬上遞補了備用人員，試務依然順利，可見台南考場的準備足夠充分，今日也感謝試務人員的辛苦，尤其防疫期間需準備、注意的比以往多，現場還有全副武裝的防疫人員，萬一考生有發燒或是咳嗽等等的症狀，可以馬上輔導就醫、隔離，防疫期間絕不能讓考生有任何的差池，感謝南二中考場、主辦單位悉心部署人員，目前為止考試一切順利，視察也沒有打擾到考生。





教育局長鄭新輝表示，為維護學生權益，確保考試過程順利及考場周圍環境安寧，教育局已加強相關行政協助與聯繫，除避免在會考期間舉辦廟會活動外，也特別商請補教業者，避免於考試兩日在考場發放傳單，提供學生優質的應考環境。





此次會考因受COVID-19新冠肺炎疫情的影響，諸多措施都是首次實施，包括戴口罩應試、開冷氣同時開窗、家長不陪考等；因應公眾集會社交距離的要求，原本集中式休息區的規劃，也調整為分散在考場各處，然非所有休息空間皆有冷氣，為此南市府日前與17所考場學校審慎討論後，決定讓考生休息區及用餐地點皆安排於室內空間並開放冷氣，各考場皆同意並全力配合，若休息空間無法符合上述條件，則安排考生於全天開冷氣之試場教室休息或用餐。





基於防疫要求，若考生用餐地點無法維持安全距離，市府也請考區試務會裝設用餐隔板，今年會考雖不開放家長陪考，但學校已組考生服務隊提供必要的服務，讓家長放心。另為確保兩天會考順利進行，各考場負責學校也在考前預擬各項緊急應變作為，並嚴密監控考場電量供應狀況，以維持空調正常穩定運轉。



本年度國中教育會考台南考區分別設置於家齊高中、台南一中、台南二中、台南女中、台南高商、台南高工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商、南大附中等17所考場、424間試場，報名人數1萬6154人。

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