中國內部文件外洩　美媒：疑有64萬人染疫遍布230城市

▲全球超過454萬人感染新冠肺炎。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社，下同）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國媒體取得中國人民解放軍國防科技大學外流的新資料，內容顯示中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例可能多達64萬例。

中國官方通報的確診病例為8萬2941起、死亡4633人，但在北京當局缺乏透明性的背景下，外界對這些數字普遍抱持懷疑。

而現在，一份從湖南省長沙市「中國人民解放軍國防科技大學」外流的資料顯示，中國可能有64萬起病例。

此消息來自一個資料庫，洩露給總部位於美國華府的雜誌「外交政策」（Foreign Policy）及非營利新聞組織100Reporters，這兩家媒體就內容進行簡短分析。

兩家媒體表示，資料組包含64萬筆從至少全國各地230個城市取得的個人資料。

每筆資料都包含特定日期、特定地點的經緯度及「已確認」的病例數，日期介於2月初到4月底。

這些地點包括醫院、公寓社區、旅館、超市、火車站、餐廳、學校，甚至速食餐廳肯德基的一家分店。

假定每筆資料都包括至少一起病例，就意味至少記錄了64萬起病例。

這個數字可能會更多，有一筆資料包含了兩起病例，是在3月17日由哈爾濱市一座教堂通報；但數字也可能更少，因為記者說，目前並不清楚這些資料是如何蒐集得來。

此外，也不清楚資料為何是在特定日期、從特定地點取得。資料蒐集方法若不一致，就意味一起病例可能會被重複計入，導致數字產生偏差。

資料組也未說明「已確認」病例的定義，這會造成其他國家通報出現差異。

由於資料中並無姓名或身分細節，「外交政策」與100Reporters都表示無法查證任何病例。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導指出，這份未公開資料雖有缺漏，但這麼大的資料庫將加深外界對中國隱匿疫情資訊的疑慮。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）拒絕回覆「外交政策」與100Reporters的詢問；世界衛生組織（WHO）則表示不清楚這個資料庫的存在。

法新社彙整的官方數據顯示，截至台灣時間16日凌晨4時30分，2019冠狀病毒疾病已在全球造成超過450萬人感染、超過30萬人死亡。但一般認為，這兩個數字都被嚴重低估，因為採檢工具不足的問題非常普遍。