英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

▲一對男女尋求刺激，竟然到剛解禁的公墓做愛做的事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

英國社群網路上最近瘋傳一張照片，一對男女在公墓上演「活春宮」戲碼，照片被上傳網路後，當地議員得知氣得破口大罵，怒批這對男女是「令人作嘔的生物」。

根據《太陽報》報導，英國一對男女公然在諾丁漢郡的薩頓因阿什菲爾德（Sutton-in-Ashfield, Notts）的薩頓公墓旁上演活春宮，「事發地點」更是距離墓碑僅幾公尺而已，十分不尊重亡者。據悉，這座公墓因為疫情衝擊，直到最近才剛開放給民眾進入弔唁。

▲距離墓碑僅幾公尺而已。（圖／翻攝自Facebook／Charlie Ransford）

整個過程全程被偷拍下來並在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。英國保守黨議員安德森（Lee Anderson）得知此事氣得痛批這對夫婦是「令人作嘔的生物」，更直言「我沒想到在朋友和家人埋葬的地方，竟然會看到這種汙穢，在正常情況下發生這種事情就已經夠荒唐了，現在我們看到的葬禮比平常還要多更多，我以為大家會有基本的尊重。」同時他也表示「一定要盡快找到並懲罰這些令人作嘔的生物」。

英國工黨前議員馬丁（David Martin）也表示，「我感到非常震驚，這對夫婦的行為非常不尊重且不適當，很明顯違反了公共秩序。」不過當地警方則說，他們目前沒接到任何相關的報案。