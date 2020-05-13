陳水扁近3個月狂發53篇「阿扁無罪」　加大爭取特赦力道

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁因涉嫌洗錢被判刑，目前保外就醫中，長年透過臉書「陳水扁新勇哥物語」針砭時政，從今年大選後，1月29日起貼出宣揚陳政績或與民進黨大咖過往點滴的圖文，2月17日開始自5月13日的圖文共約53篇圖文，附印強調「阿扁無罪」或「扁案是政治迫害 平反扁案」的字眼，近日更是張張都有，甚至多是目前民進黨府院政要，不禁讓人聯想是否意欲在總統蔡英文520連任之際，加大爭取特赦力道有關。

勇哥物語粉專在1月29日發出圖文寫道「SARA期間阿扁未戴口罩，是聽從總統醫療小組與防疫專家的專業建議，正如抗煞防疫國安會議的專家說，和平醫院封院是不對的，應下令36小時大作戰，把被困在院內的人員都救了出來，也是阿扁尊重防疫專頁下令的指令」，並印上「HERO（英雄）」字樣；2月6日則指出「2020大選後，2月4日矯正單位再度准延3個月，阿扁暫時可以不回鬼地方」，宣布仍持續保外就醫。

▲臉書「陳水扁新勇哥物語」出現多張平反扁案的圖文。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語，下同）

這段期間，粉專先提到「政治迫害」是指陳水扁首次擔任台北市議員時，因為蓬萊島案的政治迫害憤而辭職；正式開始以民進黨黨旗加印「阿扁無罪」字樣的圖樣，嵌入每日一主題圖卡的發文，則是在2月17日提到立法院長游錫堃的po文，「阿扁因龍潭案，被以具『實質影響例說』判刑，但具『法定職權』之『實際核准者』是游錫堃而非陳水扁。龍潭案之所有簽辦公文，既無扁蓋亦無其簽名，甚至他連看都未曾看過。他（游）認為龍潭案他既無不法，扁就應無罪」。

直至5月7日開始「陳水扁新勇哥物語」的圖文，先後以總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、駐日拜代表謝長廷及行政院副院長陳其邁為主角，頗有結合高市「罷韓」時事主題

該粉專提到，陳菊是蔡英文非常敬重的得利助手，而2006年陳菊轉戰選高雄市長時，陳水扁出前舉辦關鍵性的愛和牽手活動，表達力挺決心，「阿扁愛才惜才，用人唯才，無分黨派」。和謝長廷方面，粉專表示陳水扁就職總統時，全力支持當時任職高雄市長的謝長廷提出的「市港合一」政見；而陳其邁方面，則是指出，陳其邁1995年打著陳水扁「師弟出馬」的競選口號，成為該屆最年輕立委。

但因為每個「陳水扁新勇哥物語」圖卡上都有「扁案是政治迫害 平反扁案」的標題，再加上總統蔡英文任內從未停過的特赦阿扁聲音，最近以圖卡標註方式加大力道密集發聲，讓外界不禁連想這與蔡英文520連任就職將屆有關，且傳總統府日前確有就此事進行研議檢討相關。

不過，總統府13日就針對「特赦阿扁」一事維持一貫基調，強調最重要的還是確保前總統陳水扁獲得最好的照顧，防疫期間政府優先專注在防疫相關工作。而根據《ETtoday新聞雲》曾於2017年9月24日進行的電訪民調顯示，贊成陳水扁特赦的僅佔23％，反對的則有62％。