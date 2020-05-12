陳其邁整理「農業保險法」5大重點　天災事故有保障

▲陳其邁整理「農業保險法」5大重點。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者黃巈禾／台北報導

農業保險法三讀通過，行政院副院長陳其邁12日在臉書整理出5大重點，讓大家快速了解該法，包括「天災事故都有顧」、「農民保費有補助」、「 保險人租稅優惠」、「保險業、農漁會雙軌制」，以及「設立100億農業保險基金」。

陳其邁指出，每一年夏天，大家都很期待高雄大樹香甜的玉荷包，但玉荷包，只要一遇到大雨、梅雨，就會影響收成，許多農民上了年紀，遇到收成不好，這一年就過得特別辛苦，農民多次反映若有農業保險，天災時生活才會更有保障，因此，行政院也不斷積極推動農業保險法的通過。

陳其邁說明，農委會從2015年開始試辦農業保險，制定專法，才有法源可以設立專責單位、提供保費補助、給予稅賦優惠，建立更永續的保障制度，法案經行政院初審通過後，在農委會、立法院各立法委員努力下，農業保險法12日正式在立法院三讀通過，照顧農民、降低風險，更加有力。

.

陳其邁也整理農業保險法5大重點，一、「天災事故都有顧」，不只包括天災，也包括疫病、蟲害、毒害、市場、環境因素等，或其他不可抗力的事故；二、「農民保費有補助」，透過政府補貼保費，提高農民投保意願，提升農保覆蓋率；三、「保險人租稅優惠」，增加提供保險服務的誘因。

陳其邁再指，四、「保險業、農漁會雙軌制」，保險業、經主管機關認可的農漁會，都能辦理農業保險業務，農漁民更方便；五、「設立100億農業保險基金」，精進農業保險的服務內容，提供保險人承保能力、建立農保數據資料庫、精算模型等。