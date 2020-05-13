520特赦？陳水扁連發「政治迫害」圖...總統府回應了





▲陳水扁去年出席募款餐會精神佳。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520就職典禮倒數一星期，「特赦阿扁」議題再掀熱議。前總統陳水扁透過勇哥物語狂發「政治迫害」圖，喊話要「平反扁案」。對此，總統府13日最新回應強調，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，防疫期間政府會專注在防疫相關工作。

針對特赦陳水扁議題，總統府發言人張惇涵13日表示，大家對陳前總統都非常關心，現階段總統府認為，「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康。」而防疫期間，政府則是專注投入防疫相關工作。

蔡英文第二任任期即將開始，獨派喊話「特赦阿扁」聲浪再起。目前保外就醫的陳水扁則是透過自己的「勇哥物語」平台頻頻喊話，每天自製的長輩圖除了回憶與民進黨大咖的過往點滴與政績，每張圖下面都不忘加上「扁案是政治迫害 平反扁案」等字樣。

保外就醫中的陳水扁精神一向不錯，去年七月出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，他在會前替現場支持者簽書一小時，還上台高歌2曲。在簽書過程中，陳水扁絲毫不見「手抖」狀況，短短30分鐘內簽了300本書，現場不斷有粉絲喊「阿扁無罪」，正忙著簽書的陳水扁只是笑回「惦惦啦！」

2020總統立委大選，陳水扁也有參一咖，率領一邊一國行動黨挑戰立委。不過，該黨政黨票得票率僅1％，重返政壇確定失敗，陳水扁也宣布退出政壇。

▼臉書「陳水扁新勇哥物語」出現多張平反扁案的圖。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）