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6月6日是否回高雄投票？　陳其邁：行使公民權利不僅是權利也是義務

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記者林悅／台南報導

行政院副院長陳其邁10上午日出席在台南市成功大學舉辦的「成大沙崙智慧產業創新聯盟成立大會」，對於媒體問到會不會回高市針對罷韓行使市民投票權利，他表示，到時候疫情穩定，做為一個公民，行使公民的權利，不僅是權利也是義務。

▲行政院副院長陳其邁對於媒體問到會不會回高市針對罷韓行使市民投票權利時指出，行使公民的權利，他想不僅是權利也是義務。（圖／記者林悅攝）

▲行政院副院長陳其邁對於媒體問到會不會回高市針對罷韓行使市民投票權利時指出，行使公民的權利，他想不僅是權利也是義務。（圖／記者林悅攝）

陳其邁指出，今天是母親節，昨天有跟家人團聚，防疫期間都比較忙，覺得說比較虧欠，昨天利用一點時間陪陪家人，今天要工作，就比較抱歉。

媒體問到最近高雄市政動盪蠻劇烈的，6月6日星期六會去行使高雄市民的權利嗎？陳其邁表示，「現在是防疫期間，我們要讓國人更安全，同時包括整個未來疫情規劃，假如國際疫情沒有舒緩，我們還是會面臨很大挑戰，防疫工作要加緊、加快落實，紓困及未來的振興，行政院都有很多討論，這是他現在關心及忙碌的事項。投票的權利與義務是基本的公民權，尤其在防疫期間，過去在韓國也舉辦大選，我們的疫情相對韓國也更穩定，所以到時候疫情穩定，做為一個公民，行使公民的權利，他想不僅是權利也是義務。」

媒體問到最近高雄市罷韓的狀況，市政府也蠻多抵制，讓罷韓團體做了一些很有創意的動作，如投影、洗地板等，高雄市政府在面對罷韓的態度上是不是要開放一點？不應該造成這樣的狀態？陳其邁則指出，台灣是一個很民主且高度開放多元的社會，年輕人會有很多很有創意的想法，只要是公民意見的表達，他想應該要尊重，過多的行政干預，或者是杯葛，可能在台灣現在這個社會大家比較難以接受。

對於民眾黨蔡壁如提到這次在高雄補選的部分，他們不會缺席，陳其邁則表示，投票參選都是民眾的權利，政黨對於參與政治事務為主的團體，任何的活動都是憲法保障的範圍，他也不太清楚他們最近的活動，因為他比較忙，比較沒有關心他們的一些事項，所以難以評論。

媒體問到高雄市民對陳其邁的期待時，陳其邁則說，他的工作就是行政院副院長，做什麼像什麼，作為高雄的子弟，高雄的事情，不管他人在哪裡，他的心都跟高雄在一起，包括他在行政院推動的一些與高雄相關的科技發展，比如今天在台南的活動，都是他關心的事情。

陳其邁說，尤其現在是防疫期間，把防疫的工作做好，不管是對於各地方，尤其像台南，跟黃偉哲市長也有很好的合作。跟各地方政府也希望都能夠有更好的合作，像台北市口罩機的問題，他能夠幫忙協調解決；防疫旅館的事項，他跟台北市或者新北市也都有很好的溝通。防疫就不應該分中央、地方，大家一條心把事情做好，這是最重要的工作，任何的行政工作也是一樣。

最近中職開打，引來世界上大幅度關注台灣防疫的成效，有關「中職」正名為「台職」的問題，陳其邁說，因為中職是一個民間團體，在台灣打職棒，他覺得用台灣的名字很好，但因為他是民間團體，要不要改名，還是民間的意見表達。他想多數的民眾，應該會很喜歡台灣的名稱能夠讓國際知道，做為一個台灣人，不僅得到幸福，而且感到驕傲。

有關彭文正指控陳其邁涉學術詐欺，陳其邁回應稱，這個是運用大數據來協助防疫，包括當時整個計畫構想到計畫執行，以及到整個後來作為研究研究論文的設計、架構討論，都是由行政院跟台大公共衛生學院幾位學者，一起討論合作進行。所以包括整個文章的論文起草討論，雙方緊密的合作，讓世界能分享台灣的經驗。

最後體問到行政院長蘇貞昌確定由蔡英文總統留任，蘇院長是否跟陳其邁討論內閣調整問題時，陳其萬強調，目前沒有，依憲法，組閣權是院長的權利，蘇院長獲得蔡總統的肯定，如何把行政工作做好，這是總統交付的任務，蘇院長也會審酌整個內閣的狀況，進行組閣的思考，做最好的調整，這個下個禮拜會加速來進行。

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