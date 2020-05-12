梨泰院破百例！南韓12地發布「娛樂場所群聚禁令」　違規營業確診就索賠

▲南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓梨泰院夜店爆發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，截至今（12）午，有102人染疫，其中有73人造訪夜店，其餘29人為接觸者。隨著確診人數持續增加，全境有12個地方政府鎖定娛樂場所下達「群體聚集禁令」，防堵類似狀況再度發生。

韓聯社報導，自4月中旬以來，南韓全境的單日新增病例幾乎不到15例，一度創下零確診紀錄，當局啟動日常防疫模式，放寬部分限制措施。只不過，隨之而來的卻是首爾第2大規模的梨泰院群聚感染事件，首爾市府9日發布行政命令，無限期禁止酒吧、夜店及其他夜生活場所營業，直到另行通知為止。

根據中央應急處置本部12日的最新說明，全國有12個市和道政府針對當地娛樂場所下達「群體聚集禁令」，包括首爾市、大邱市、仁川市、大田市、蔚山市、世宗市、京畿道、忠清北道、忠清南道、慶尚南道，以及即將發布行政命令的釜山市和慶尚北道。當局將持續檢查娛樂場所是否遵守規定，若發現違規情事將進行檢舉，一旦發現有因違反防疫規定而確診的狀況，將提出索賠。

南韓防疫當局表示，11日全天已針對1.2萬多人進行檢測，其中7000多人與梨泰院感染源有關。首爾市政府也證實，現已確認4月24日至5月6日期間曾經造訪5間夜店酒吧的5517人名單，並與其中2405人取得聯繫，並向另外1130人發送「不論有無出現症狀都需檢測」的簡訊，其餘1982人則是透過信用卡紀錄及電信業者的位置數據追蹤。

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▼南韓首爾梨泰院爆發群聚感染後，防疫人員身穿防護裝備前往周邊社區消毒。（圖／路透）

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