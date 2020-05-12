梨泰院夜店3112人填假資料「裝死失聯」　政府硬起來：調信用卡+通信紀錄

▲南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓日前爆出一起確診個案在一個晚上連跑梨泰院內的5間夜店，其中一間夜店更因此爆發大規模群聚感染，截至11日晚間累計已有94人被「毒王」傳染。南韓政府不敢大意，一一致電要求所有到訪人士接受病毒篩檢，沒想到卻有3112人填寫假資料或拒接電話，徹底失聯，讓南韓防疫當局決定硬起來調閱信用卡消費紀錄與通信紀錄，堅決不讓此次事件成為防疫破口。

綜合韓媒報導，事件爆發後，當局曾經透過夜店出入名單擬列了一份5517人的相關人士清單，其中2405人已經透過電話聯絡，但有3112人仍處於失聯狀態，疑似是故意不接電話或留下假電話。事實上，由於發生群聚感染的正是同志夜店King Club，許多民眾因害怕性取向曝光或是擔心受到歧視，打從一開始進入夜店時填寫的就是假資料。對此，首爾市長朴元淳呼籲，為保障LGBT族群，只要提出要求，篩檢所都會以編號標註個案，受檢者無須擔心個資外流。

▲梨泰院夜店爆發大規模群聚感染，南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）



南韓防疫當局呼籲曾經在5月1日深夜至5月2日凌晨前往梨泰院周遭或是5間夜店的民眾務必主動到篩檢所接受檢測，然而仍有許多人不願出面。首爾地方警察廳11日在記者會中表示，目前已經收到龍山區廳的通知，將會投入2162名警力，協助政府調查當時出入梨泰院的相關名單。警方透露，目前會先透過出入人員所填寫的手機進行調查，如果仍然失聯，將會調查信用卡消費紀錄、手機通信紀錄確保到訪名單，並調閱監視器鎖定身分。

據了解，南韓三大電信公司目前已經收集5間夜店附近數十座基地台的資料，從中篩選出政府要求的日期與時間帶後，過濾重複號碼、因搭乘車輛經過的民眾以及附近居民後，製成最後名單。電信公司將會在12日中午將最終名單轉交給首爾市政府與防疫當局。

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