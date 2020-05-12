連10日破萬！俄羅斯「23萬人確診僅次美國」　淪全球第2慘…普丁照樣喊開工

▲俄羅斯確診與死亡人數迅速攀升。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯新冠肺炎嚴重，12日為連續第10天破萬確診，如今累計確診數達到232243人、死亡病例累計至2116人，其中以莫斯科最為嚴重，12日就通報5392人，現況在全球已經為第二嚴重國家，僅次於美國的134萬7936人，對此俄羅斯政府11日也已經決定，將自12日起全境繼續停工。

根據《Риа Новсти》報導，克里姆林宮11日由普丁主持新冠肺炎相關視訊會議，並宣布自12日起解除停工，但抗疫工作尚未結束，希望民眾可以保持社交距離，並且做好衛生相關工作。然而會議隔天，俄羅斯確診人數達到23萬2243人，超越義大利、英國，僅次於全球第一嚴重的美國。

▲普丁11日舉行視訊會議。

此外，莫斯科衛生單位也公布相關研究結果，發現有80％的病患為65歲以下，與國際高風險病例為老年者有些落差，而莫斯科有9％的病患為兒童，目前所有疑似病患與確診病患都被密切監護中。

而在普丁所主持的新冠肺炎疫情會議中，他也強調，各區領導者的權力，需要在詳細考慮之下再做出對應政策，「千萬不能被一個框架所引導，因為在有些地區疫情嚴重，有些則為普通，過於寬鬆的限制可能也會給其他公民帶來不必要的風險」。

而在莫斯科因為部分醫院收治大量的確診病患，導致出現醫護人員感染，目前政府單位也在做出政策管理，避免院內傳染擴大。

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