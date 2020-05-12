中國軍機抵雅加達　首度援助印尼軍方抗疫物資

▲中國軍機抵達印尼雅加達機場，載運抗疫物資。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

國際新冠肺炎疫情不斷，中國大陸持續展開「醫療外交」。據《央視》報導，5月12日下午，一架運輸抗疫物資的中國軍機抵達雅加達，這是中國政府首次援助印尼軍方運輸抗疫物資。

據了解，在此之前，中國人民解放軍從3月起，就陸續派遣軍機參與防控疫情的援外任務，包括載運核酸檢測試劑盒、防護服等物資，向巴基斯坦、緬甸、寮國等國軍對提供協助，亦隨行派出軍隊抗疫專家組。

《央視》報導稱，12日下午中國軍機抵達印尼首都雅加達的機場時，中國駐印尼大使肖千、印尼國防部長普拉博沃出席了物資交接儀式，共同見證中國政府首次援助印尼軍方運輸抗疫物資。

中國國防部曾經表示，解放軍將根據疫情形勢發展變化，繼續向有關國家軍隊提供力所能及的幫助，加強抗疫國際合作，維護國際公共衛生安全。

▲中國大陸持續推動醫療援助外交，圖為中方援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社）

4月24日，中國人民解放軍曾首次出動「運–20（Y-20）」運輸機，搭載抗疫專家組和醫療物資赴巴基斯坦協助防疫，這是該機型自1月支援武漢，首次執行非戰爭任務後，依照中國大陸的疫情防控和國際合作需要，執行的海外非戰爭任務。

另為強化中印的防疫交流，5月12日同一天，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京大學第三醫院的6位護理專家，和印尼170多位同行，進行了為時2個多小時的交流，分享新冠肺炎患者的護理意見。

該場網路研討會也是全球新冠肺炎實戰共享平台（GMCC）上的第13場新冠肺炎網路研討會，由馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會、阿里健康等共同組織支持。

根據印尼官方通告，截至5月11下午，印尼新冠肺炎累計確診病例已升至14265例，死亡991例。死亡人數和死亡率始終居東南亞國家最高。

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