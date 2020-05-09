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巴西防疫最大絆腳石「就是總統」！　病例飆破14萬他竟回：又怎樣

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▲▼巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴西總統波索納洛多次淡化疫情。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴西利亞8日綜合外電報導

英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）社論直言，巴西成功對抗新型冠狀病毒擴散、處理公衛危機的最大威脅，就是自家總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

「刺胳針」社論表示，波索納洛漠視並嘲諷防疫封鎖措施，在巴西全國引發混亂。

巴西衛生部今天通報新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例1萬222起，另新增751人因相關症狀病故，是疫情爆發以來單日新增最多死亡紀錄。

至此，巴西累計14萬5328起病例、9897例死亡，是南美洲疫情最嚴重的國家，且正發展為全球疫情熱點之一。

專家認為，由於採檢數量不足，實際染疫人數可能高出許多。

「刺胳針」表示，陸軍上尉出身的波索納洛近期開除頗受愛戴的衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），加上司法部長莫洛（Sergio Moro）請辭，使得波索納洛愈來愈受到政治危機所困。

社論提到：「挑戰終究是政治性質，需要整體巴西社會持續參與。巴西這個國家必須共同給出明確答案，回應波索納洛說的『那又怎樣？』他必須徹底改變路線，不然就得是下一個去職的人。」

波索納洛上週面對記者提出有關新增病故人數創新高的問題時回答：「那又怎樣？我很遺憾，但你要我怎樣？」

波索納洛的媒體辦公室不願就「刺胳針」社論發表意見。

波索納洛今天說，他打算邀30個朋友到總統府吃燒烤；稍晚又開玩笑說，可能再邀請數千人參加，包括他的政治擁護者和媒體工作者。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）今天發表的報告顯示，巴西疫情尚未受控，仍將持續蔓延，這與強制實施封鎖措施並收到成效的歐洲及亞洲一些國家形成鮮明對比。

「刺胳針」社論也一一點出巴西面臨的挑戰。

首先，約1300萬巴西人住在貧民窟的簡陋小屋裡，當地人幾乎不可能遵守衛生方針及保持社交距離。

再者，巴西原住民族群即便在疫情發生之前，就因政府視而不見、甚至鼓勵在亞馬遜雨林非法採礦及伐木而蒙受嚴重威脅，現在這些盜伐、盜採的人很可能把新型冠狀病毒帶進這些偏遠部落族群。

巴西27州及地方政府之中，多數都比波索納洛認真防疫。人口最多的聖保羅州政府今天就延長強制隔離命令，從5月11日再延到31日。聖保羅州人口多達4590萬人。

而波索納洛則是批評這類措施，說商家停業對巴西經濟造成不必要的傷害。（譯者：曾依璇／核稿：徐崇哲）

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