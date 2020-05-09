驕傲！國內新冠肺炎住院人數剩82人　使用呼吸器降至3人

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳簡報。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎維持440例，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（9）日簡報病例分析，國內目前還住院患者僅82人，另有多達八成患者已經出院；在重症患者中，目前仍使用呼吸器個案已經減少至3人，使用葉克膜1人，僅剩極少數個案還在加護照顧。

張上淳9日分析國內440例新冠肺炎病例樣態，其中依照個案嚴重程度區分，有308例、約七成患者屬於無併發症輕症個案，輕度肺炎則有96案，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有36人。

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▲張上淳說明國內440新冠肺炎個案分析簡報。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳表示，嚴重肺炎或呼吸窘迫症候群住加護病房曾有24人使用呼吸器（含6個名死亡個案），目前仍使用呼吸器還有3人；曾經使用葉克膜7人（含2例死亡），簡報資料雖呈現仍有2人使用葉克膜，而最新訊息昨日又有1人脫離，所以只剩下1人仍使用葉克膜中，換句話說，重症個案漸漸恢復至剩下極少數個案在加護照護中。

統計440案例中已經出院352人(80.0%)，仍住院中82人(18.6%)，死亡6人（1.4%），死亡率維持1.4%，其中已經三採陰性、可以解除隔離者有361人（82.0%），部份還在住院評估中。從病例住院出院統計來看，可以看出4月20日出現交叉之後，出院個案已經越來越多。

▲國內440新冠肺炎個案住院、出院統計。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）